"Loi xénophobe et infame", Chalon l'Insoumise réagit à la loi Darmanin

Avec cette loi xénophobe et infame, la majorité présidentielle, pour conserver son pouvoir (de nuisance?), rejoint le camp de l'extrême droite !

Ce 19 décembre 2023 restera dans l'Histoire comme le jour où la majorité relative de la macronie s'est alliée à la droite extrême pour que le programme raciste et xénophobe de l'extrême droite fasse son entrée dans le droit français. Le néant faisant ainsi place à la traitrise.

Depuis, c'est le défilé des ignorants, qui se relaient nuit et jour pour se défendre de leur acte inqualifiable. Le mot d'ordre est simple pour eux : "Nous avons fait passer notre texte sans les voix du RN".

C'est vrai et c'est même pire! La macronie a réussi l'exploit de faire passer un texte issu du programme du Rassemblement National (page 14 et 16 du livret immigration et page 18 du livret santé du RN2022) sans que le texte ait été proposé par la Rassemblement National lui-même !

Préférence nationale dans l'attribution des aides sociales, durcissement du regroupement familial, remise en cause du droit du sol, discrimination des étudiants étrangers, autant de mesures portées depuis longtemps par le Front National et acceptées sans difficulté par la macronie ! Le camp du barrage a fini par ouvrir les vannes et laisser se déverser les flots de haine qu'il prétendait vouloir retenir!

Il est à noter que contrairement au Rassemblement National et à LR, le projet immonde mené par le ministre Darmanin n'a pas reçu tous les votes du parti présidentiel. Il faut saluer celles et ceux qui, face à l'horreur, ont eu le courage et l'honneur de désobéir. Il faut saluer le départ du Ministre de la Santé qui, voyant l'extrêmisation toujours plus droitière du Président de la République, a préféré partir, certainement pour ne pas associer son nom à un texte qui va détruire l'Aide Médicale d'État.

En Saône et Loire, aucune voix macronienne n'a manqué pour soutenir la loi Darmanin. Les députés Rebeyrotte, Dirx et Margueritte l'ont voté sans état d'âme. La seule raison invoquée cette fois, pour justifier leur vote est que "plus de 70% de la population souhaitait cette loi Darmanin" selon les sondages. Cela pourrait être entendu, si quelques mois auparavant le gouvernement n'avait pas imposé par le 49.3, une réforme des retraites mortifères que plus de 80% des Français rejetaient avec force. Comme nous l'avions dénoncé durant la campagne des élections législatives, le parachutage de candidats mène à l'élection de députés déconnectés de leur territoire, de son vécu et de ses aspirations. Cela se vérifie aujourd'hui dans la 5ème circonscription de Saône-et-Loire.

De 23 recours au 49.3, parfois décidés au dernier moment, aux Commissions Mixtes Paritaires, les ingérences du Président de la République dans le pouvoir législatif sont partout. C'est pour mettre fin à ces dérives autorisées par la 5ème République que nous, La France Insoumise, souhaitons la convocation d'une assemblée constituante dans le but d'élaborer une nouvelle constitution pour établir une 6ème République, démocratique, sociale et écologique. Pour éviter que des élus votent des textes sans prendre le recul nécessaire, nous sommes favorables au référendum de révocation des élus.

Le Président n'est plus en situation de gouverner le pays dans l'apaisement et le peuple ne supporte plus d'être gouverné avec autoritarisme comme c'est le cas depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. A trop se prendre pour un Roi ...

Le Groupe d'Action "Chalon l'Insoumise"