CARNET BLEU - Bienvenue à Arii

Arii THERIAT est née le 15 juillet à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône.Il est le troisième fils après Aiden, 10 ans, et Aaron, 6 ans, de Julie et Geoffrey THERIAT. La maman est assistante d'éducation et le papa est magasinier cariste. La famille vit à Saint-Léger-sur-Dheune. Nous présentons aux parents nos félicitations et tous nos vœux de bonheur au bébé.