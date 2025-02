Planète Plus, société spécialisée dans le photovoltaïque, emménage dans ces nouveaux locaux à Charnay-Lès-Mâcon

Un investissement dans un nouveau bâtiment mais pas que.

Planète plus, qui était basé à la cité de l’entreprise de Mâcon, a franchi un nouveau cap dans

son développement en investissant dans la construction de ses propres locaux à Charnay-lès- Mâcon.

Ce nouvel outil de travail de 600 m2 sur 2 étages comporte des bureaux, salles de réunions et entrepôts. Des espaces vastes pour accueillir les 32 collaborateurs de Planète Plus.

Véritable leader régional dans l’univers photovoltaïque depuis de nombreuses années, Planète Plus a installé plus d’un demi-million de panneaux photovoltaïques en 2024 !

Ce sont des clients tels que la manufacture Perrin, la Ferme Des Iris, Intermarché, EP MECA, l’agglomération du Grand Châlon, l’entreprise Cannard, Montblanc composite, l’université de Nice, les caves viticoles de Chénas, Chaintré, Lugny ...

Idéalement situé à proximité de la gare de péage de Mâcon sud ainsi que de la RCEA, la position de ce nouveau bâtiment participera au développement inter-régional de la société.

En effet, Planète plus, fort de sa montée en puissance, ambitionne de se développer géographiquement très rapidement.

Avec un chiffre d’affaire de 10 millions d’euros en 2024 et plus d’un demi-million de panneaux photovoltaïques posés cette même année, Planète Plus vise une croissance à 2 chiffres en 2025. Les premiers indicateurs de cette année laisse présager que le défi puisse être relevé par les équipes de Marwan El Rhayti et Kamel Messai, co-fondateurs de Planète Plus.