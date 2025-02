"Amis socialistes  - Faites le bon choix !  N'ayez pas peur! "

Au mois de septembre dernier nous avons vu comment le Parti Socialiste a refusé de soutenir la candidature de Bernard Cazeneuve au poste de Premier ministre et choisi de rester dans la maison Mélenchon.

Aujourd'hui le PS a pris une position courageuse, responsable, en ne votant pas la motion de censure qui aurait provoqué un désastre politique mais surtout économique.



Bien sûr le gouvernement Bayrou n'est pas non plus notre tasse de thé !

La participation des Républicains à ce gouvernement - et pas les plus modérés- a fait nettement pencher ce gouvernement à droite.

Ce n'est malheureusement que la conséquence des élections législatives de 2022 et 2024 qui ont confirmé la puissance des mouvements populistes d'extrême gauche et surtout d'extrême droite.



Territoires de Progrès est un parti de gauche qui œuvre au rassemblement des progressistes et sociaux-démocrates.

Nous partageons beaucoup de valeurs avec d'autres mouvements de la gauche de gouvernement et notamment avec la Fédération Progressiste de François Rebsamen, la Convention de Bernard Cazeneuve, Place Publique…

Et avec le Parti socialiste?

Celui-ci est partagé entre le désir d'indépendance par rapport à LFI et la peur de perdre quelques sièges de députés.

Un futur congrès du PS réglera peut-être ce dilemme ?

En ne votant pas la censure, il a fait un pas dans la bonne direction qui a provoqué la colère de Mélenchon.

Un pas vers la sortie de cette alliance mortifère ?



Ce rassemblement des gauches réformistes autour d'idées sociales démocrates permettra de défendre notre modèle social français et de faire un véritable barrage à l'extrême droite.

Territoires de Progrès parti social-démocrate, prendra toute sa part pour un tel rassemblement.

Nous approchons des élections municipales, un scrutin permettant de rassembler largement les démocrates.

Depuis plus de 20 ans, François Rebsamen a intégré à son équipe des élus du MoDem.

Au Creusot depuis le début de cette année, le PS participe à un comité local NFP avec la France Insoumise et même avec le Nouveau Parti Anticapitaliste.

Après un soutien au candidat insoumis lors des élections législatives de 2024, cette alliance confirmée à un an des élections municipales est inquiétante.

En 2025, le Parti socialiste est à la croisée des chemins.

Jean-Jacques BOUGAULT

Délégué Régional de Territoires de Progrès