Carnaval 2025 : En fin de défilé nocturne, sa Majesté « Cabache » nommé premier Magistrat de la ville

La chine défile dans une cadence soutenue!

Comme d’habitude il y avait beaucoup de monde pour assister au défilé nocturne d’ouverture de la 104ème édition du Carnaval de Chalon-sur-Saône. Le photoreportage info-chalon.com dans le cœur du défilé!

Pour la cérémonie d’ouverture de la 104ème édition du carnaval de Chalon-sur-Saône, le public a assisté à un beau défilé nocturne d’ouverture organisé par la Confrérie Royale Gôniotique et le Comité des fêtes.

De la Salle Marcel Sembat jusqu’à la place de l’Hôtel de Ville, les chars et les gôniots escortaient sa Majesté Cabache et son épouse la Reine Moutelle pour la remise officielle des clés de la Cité chalonnaise par le 1er Magistrat de la Ville, Gille Platret.

Seul petit bémol de cette soirée, le casse-tête pour les organisateurs du défilé avec la délégation chinoise dont les prérogatives ne prévoient aucun arrêt sur le défilé mais une marche continue, la faute au port de l’uniforme militaire. C’est donc sur une cadence soutenue que les chinois sont arrivés au mini-rondo final avec une bonne vingtaine de minutes d’avance sur le corps du défilé au grand dam de nombreux journalistes essouflés !

Un défilé constitué dans l’ordre suivant :

1 Central Band Of People’s libération Army (Chine)

2-Les Reines du carnaval de Chalon : Zoé Colom (Reine de Carnaval 2025), Gwennaëlle Charcosset (1ère Vice-reine) et Laurine Lartaut (2ème Vice-Reine) assistées des reine de quartiers.

3-La Confrérie Royale Gôniotique,

4-Le char du roi Carnaval

5 Goniots

6-Soles Marching Band (Mexique)

7-Goniots

8-Le Char du roi Cabache et de la Reine Moutelle

9- Goniots

10-La Banda Despérados,

11- K Dance Saint Rémy

12- Le char musical

S’en suivait un mini rondo final place de la Mairie

La demande officielle par le Sieur Tournecou, 1er Membre du Casio et Président de la cour de Nesles, Grand Maître de la cour des miracles, Commissaire Rapporteur de la Société inébranlable des enfants de la taverne en ces termes : « Messire, voyez la foule réunie pour célébrer l’arrivée du printemps, tout comme nos ancêtres d’antan. Messire, voyez ces cabillonnais et ces cabillonnaises massés devant vous, qui ont délaissé leur foyer, leur métier, se sont gônés à la va vite, pour le temps de carnaval. Messire l’heure est venue de délaisser votre cité pour vous aussi ripailler, rigoler er danser. Messire, c’est donc avec la plus grande gaité, que nous vous demandons de remettre les clefs de la ville à notre bon roi carnaval. Messire acceptez de bonne grâce sans quoi les gôniots ici présents seraient capables à votre encontre des pires sottises. Messire, mieux vaut une clef remise le temps d’une fête, que sous vos fenêtres des chansons satires, qui sont la censure de nos bonnes mœurs ! ».

A ces mots le Premier Magistrat de la ville Gilles Platret remettait la Clef de la ville à cabache !

Le roi Cabache qui débutant son magistrat a signé de nombreux décrets…

Clin d’œil à l’A.D.A.T.71 fidèle au poste,

Aux danseuses mexicaines,

Aux Reines de Carnaval,

A des enfants, fans du défilé, accompagnés de leurs parents

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B