Brandon Paul arrive à l'Elan Chalon

L'Elan Chalon a le plaisir de vous annoncer l’arrivée de Brandon Paul, en provenance de Bourg-en-Bresse. Joueur expérimenté, passé par la NBA et plusieurs championnats européens majeurs, Brandon s’est forgé une solide réputation grâce à son adresse extérieure et sa polyvalence offensive.

Originaire de Chicago, Brandon Paul est passé par l’Université d’Illinois (2009-2013) avant d’entamer une carrière internationale riche en expériences. Il a fait ses premiers pas en Eurocup avec le Nizhny Novgorod en 2013, avant de rejoindre Badalone en Espagne en 2015. Son talent l’a rapidement propulsé au sommet de l’Europe en 2016, avec l’Anadolu Efes Istanbul, où il a démontré son impact des deux côtés du terrain.

Brandon rejoint la NBA, évoluant sous les couleurs des San Antonio Spurs lors de la saison 2017-2018. Son parcours l’a ensuite mené dans plusieurs championnats à travers le monde, confirmant sa capacité à s’adapter et à performer au plus haut niveau.

Cette saison, sous les couleurs de la JL Bourg, Brandon cumulait en moyenne 7,3 points et 1,8 rebond. Arrière polyvalent, adroit à trois points et solide en défense, Brandon Paul apportera son expérience et son leadership au collectif chalonnais.

Bienvenue à Chalon-sur-Saône Brandon !

Le Mot d'Elric Delord

“Nous avons eu l’opportunité de recruter Brandon Paul après son départ de Bourg-en-Bresse. C’était une occasion pour nous de rééquilibrer l’équipe avec un joueur de grande qualité, performant aussi bien en défense qu’en attaque. Son expérience du plus haut niveau sera un atout majeur, et j’attends également beaucoup de lui en termes de leadership sur le terrain. Depuis le début de la saison, nous avons dû faire face à de nombreuses blessures, et l’arrivée de Brandon va nous apporter davantage de continuité tout en équilibrant l’effectif, puisqu’il évolue aux postes 2-3. Il pourra ainsi suppléer Zac, qui pourra lui aussi être décalé au poste 4 si nécessaire, nous offrant ainsi plus de flexibilité dans notre rotation.”