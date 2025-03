950 personnes au Mégarama Chalon pour l'avant-première de «100 Millions!» présentée par Kad Merad

Le film «100 Millions!», réalisé par Nath Dumont, a été filmé à Chalon-sur-Saône, mettant en vedette Michèle Laroque, Kad Merad et Augustin Galiana. Plus de détails avec Info Chalon.

Kad Merad était présent jeudi soir au Mégarama Chalon pour dévoiler en avant-première le film «100 millions!», réalisé par Nath Dumont, dans lequel il partage l'affiche avec Michèle Laroque et Augustin Galiana.

Une présentation qui a eu lieu en présence de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Sébastien Martin, le président du Grand Chalon, et André Accary, le président du Conseil départemental de Saône-et-Loire. Ces derniers ont été qualifiés par l'acteur, lequel se dit «chez lui» à Chalon-sur-Saône et en Saône-et-Loire*, de «2Be3», allusion au boys bands français des années 90, et de «trois mousquetaires».

Ces derniers ont également exprimé leur fierté de constater la mise en valeur de ce territoire.

En effet, installé depuis peu dans la région, c'est Kad Merad qui a suggéré à la production du film de réaliser le tournage en Saône-et-Loire. Pour ce faire, 350 figurants ont été recrutés dans toute la région.

Bernadette Chevrot, la directrice du cinéma Mégarama Chalon, a pris la décision d'ouvrir une troisième salle en raison d'une forte demande. Ainsi, 950 personnes étaient présentes lors de cette avant-première.

Le tournage de cette comédie s'est déroulé de la mi-août au début septembre de l'année dernière, à Chalon-sur-Saône et dans ses environs.

Les commerces du centre-ville et de l'Île Saint-Laurent, le salon d'honneur de l'hôtel de ville, la Galerie du Port Villiers, les Quais de Saône, la salle vitrée au sommet de l'Espace des Arts, la Zone SaôneOr et l'hôtel Saint-Régis... c'est dire si notre ville a été mise en valeur et mentionnée spécifiquement dans cette comédie.

Une partie de l'intrigue se déroule également dans les restaurants étoilés «L'Empreinte», à Buxy, et «L'Écrin», à Tournus, dans l'imprimerie STI, située dans la Zone Coriolis, à Écuisses. Les salariés de cette entreprise et Angelo Arcarisi, son gérant, comptent d'ailleurs parmi les figurants.

La date de la sortie officielle est fixée au 26 mars prochain.

* Kad Merad a acheté une maison à Mary, près de Montceau-les-Mines.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati