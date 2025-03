BILLARD CLUB CHALONNAIS – Eric SOLER, champion de Bourgogne Franche Comté à la Libre Nationale 1

Ce week-end, un seul chalonnais était engagé pour la Finale Régionale au mode de la Libre.

A Chalon/saône, en Nationale 1, Eric SOLER remporte difficilement le titre de Champion de Bourgogne Franche Comté avec une moyenne générale de 16.57 et une meilleure série de 101 points.

En effet, Eric SOLER gagne son 1er match contre Philippe MEUNIER (Auxerre) avec aisance 300 points contre 93 en 15 reprises.

Le second tour se complique en perdant contre Geoffrey BUREAU (Dijon) 295 points contre 300 en 22 reprises. Chacun a eu la possibilité de conclure plus rapidement mais des erreurs techniques les ont empêchés de prolonger leurs séries. C’est alors que les protagonistes rentrent dans le money-time. La tension monte d’un cran, le jeu est moins fluide et les billes s’éloignent les unes des autres. A ce jeu-là, c’est le dijonnais qui l’emporte.

Par conséquent, il faudra un miracle pour que notre chalonnais remporte le titre. Eric SOLER doit absolument remporter son 3ème match tout en espérant une défaite du dijonnais. Avec sérieux et application, notre chalonnais gagne son match contre Farid DENCHE (Audincourt) 300 points contre 139 en 17 reprises. Alors que se passe-t-il sur l’autre table ? Contre toute attente, le dijonnais s’écroule et perd son match 123 points contre 300 en 21 reprises. Finalement, grâce à une meilleure moyenne générale que ses adversaires, Eric SOLER est déclaré vainqueur et devient champion de Bourgogne Franche Comté à la Libre en Nationale 1

Grâce à ce résultat, Eric SOLER se qualifie pour la Finale de France qui aura lieu à Arpajon du 07 au 09 mars prochain.