Enquêteurs bénévoles ? Comment ça fonctionne ?

Vous êtes un fervent défenseur des droits des animaux et les investigations n'ont aucun secret pour vous ? Et si vous deveniez enquêteur bénévole ? Un rôle crucial qu'il est grand temps de mettre en lumière. On vous dit tout.



LA PROTECTION ANIMALE, UN VÉRITABLE SACERDOCE

À la suite d'un signalement pour maltraitance animale, il est essentiel de s'enquérir de la situation avant d'entamer une quelconque procédure.

Cette mission, les hautes autorités ainsi que les associations de protection animale la confient généralement à des personnes nommées enquêteurs bénévoles. À cette fin, ils prennent d'abord contact avec le plaignant afin de glaner de plus amples informations et de recueillir des preuves. Les enquêteurs se rendent ensuite sur place pour contrôler l'état des animaux et réaliser un rapport. Si la bonne santé de l'animal est assurée, le rôle du bénévole sera de prodiguer des conseils auprès du maître dans le but d'améliorer le quotidien de son petit compagnon. Si, au contraire, les mauvais traitements sont avérés, une concertation aura lieu entre les divers acteurs et une plainte pourra être déposée auprès des services compétents afin de saisir les animaux, en vue de les placer.



UNE MISSION PLURIDISCIPLINAIRE

Si la mission principale d'un enquêteur bénévole est évidemment de protéger les animaux, son rôle lui permet également d'être en contact avec un panel de métiers et de domaines. En effet, ce dernier sera amené à côtoyer son référent mais aussi plusieurs agents animaliers, des responsables de sites, des vétérinaires, sans oublier les forces de l'ordre (police ou gendarmerie), ainsi que les services sociaux.



LE PROFIL DU PARFAIT ENQUÊTEUR

Vous souhaitez devenir enquêteur bénévole ? Sachez qu'il faut être majeur, avoir un véhicule à disposition pour pouvoir vous rendre sur le terrain si vous vivez en province, et bien évidemment accepter la charte de l'association qui vous recrute. Vous devrez ensuite remplir un dossier, fournir plusieurs papiers d'identité (voire un extrait de casier judiciaire vierge) et exprimer votre motivation dans un courrier. Si votre candidature est retenue, vous serez convoqué pour un entretien. Après toutes ces étapes, vous voilà bénévole ! Avant de commencer vos investigations, vous bénéficierez bien entendu d'une formation initiale sur plusieurs jours et il vous sera même possible de créer votre carte d'enquêteur.



Si vouloir agir contre la maltraitance animale et avoir l'âme d'un Columbo sont des éléments essentiels pour s'engager dans cette voie, il faut être conscient que ces missions induisent de véritables responsabilités et un réel engagement. Les associations qui font appel aux bénévoles enquêteurs attendent également de ces derniers qu'ils sachent faire preuve de discernement tout en maîtrisant leurs émotions. Il est en effet obligatoire d'avoir un comportement pacifique et non violent en toutes circonstances, mais aussi de démontrer une bonne aisance verbale et rédactionnelle.



Julie Pitaud