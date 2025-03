AVIS DE DECES - Monsieur Robert PIFFAUT

CHÂTENOY-EN-BRESSE - SASSENAY - EPERVANS - LA CHARMÉE



Nicole, son épouse ;

Sandrine et Dominique Brussier,

Nadège et Christophe Simon,

Myriam et Jérôme Giroud,

ses enfants ;

Margaux et Arthur, Morgane,

Emilie et Mathilde, Mathilde, Thomas, Manon,

ses petits-enfants ;

Marcel, Roger, ses frères ;

ses beaux-frères et belles-sœurs et toute la famille,

vous font part du décès de

Robert PIFFAUT

survenu à l'âge de 81 ans.

Un hommage lui sera rendu le jeudi 13 mars, à 9h15, en la salle omniculte du crématorium de Crissey.

Robert repose à la chambre funéraire de Saint-Marcel où des visites peuvent lui être rendues le jeudi 6 et le vendredi 7 mars.

Ni fleurs, ni plaques.

La famille remercie l'ensemble du personnel de l'Ehpad du Bois de Menuse pour son accompagnement ainsi que toutes les personnes qui prendront part à sa peine.