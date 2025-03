Festi jeunes : le retour en images avec Info-Chalon.com

Né d’un projet dans le cadre du Contrat de Ville du Grand Chalon, le "Festi’Jeunes & Cie" avait pour objectif de réunir la jeunesse autour de valeurs telles que la solidarité et la culture.

Pendant plusieurs semaines, des jeunes du territoire ont travaillé ensemble pour construire cet événement.

La Ville de Saint-Marcel a été désignée pour porter le projet.

Le projet a été structuré autour de deux temps forts :

*Soutenir une cause et mettre en œuvre des actions :

Les jeunes ont ainsi choisi de mettre en lumière la cause animale et de soutenir des associations locales telles que les Étoiles Félines 71 et la SPA de Châtenoy-le-Royal par le biais de collectes solidaires. Ainsi, pendant près de deux mois, une dizaine de point de collecte ont été mis en place sur les structures Jeunesse des collectivités participantes.

*Organiser une journée festive ponctuée d’activités découvertes

C’est ainsi que le Festi-jeunes est né !

Au programme de cette journée :

*Collectes solidaires : restitutions des dons collectés aux associations

*Food Trucks : une offre de restauration sur place pour tous les goûts.

*Graff sur vinyle : une performance artistique unique où le street art rencontre la musique.

*Battle de Hip-Hop : des jeunes talents de la danse et de la musique hip-hop se sont affrontés dans une compétition de style devant un jury renommé.

*Robots géants : Déambulation de robots géants tout au long du festival.

*Ateliers créatifs : des activités manuelles pour laisser libre cours à la créativité des participants.

*Photobooth : pour immortaliser ces moments festifs !

*Gestes qui sauvent : des démonstrations et initiations aux premiers secours ont été déployés par la Croix-Rouge.

*Ezyroller : une activité ludique qui combine sport et fun.

Un succès fou pour cette édition « pilote » puisque ce sont plus de 500 personnes qui ont participé à cette manifestation.

À partir de 19h, la soirée s’est poursuivie avec une soirée festive privée réservée aux jeunes inscrits dans les structures d’accueil de loisirs et de jeunesse du territoire.

Il ne fait aucun doute qu’une seconde édition est d’ores et déjà « réclamée » pour l’année prochaine !



Amandine Cerrone.