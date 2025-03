REGION BOURGOGNE-FRANCHE COMTE - ulien Odoul se félicite que la Région débloque «un fonds exceptionnel pour Mayotte»

Communiqué du Rassemblement national Bourgogne-Franche-Comté

Par un courrier en date du 16 décembre dernier, le groupe Rassemblement National de Bourgogne Franche-Comté, par la plume de son président Julien Odoul, sollicitait la présidente du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, Marie-Guite Dufay, sur la situation apocalyptique subie par les habitants de Mayotte et demandait à ce qu’un fonds exceptionnel soit débloqué pour les aider.

Victoire pour les Mahorais ! Lors de la prochaine Assemblée plénière du Conseil régional des 20 et 21 mars 2025, un fonds de 100.000 euros sera soumis au vote pour venir en aide à nos compatriotes sinistrés.

Ravagé par le cyclone Chido, le département français fait face à de grandes souffrances : pénuries d’eau, d’électricité, de nourriture. Cette effroyable catastrophe naturelle était venue s’ajouter aux graves crises migratoires, sécuritaires et sanitaires qui gangrenaient déjà le quotidien des habitants.

Si le Rassemblement National se réjouit de la proposition de cette mesure de solidarité nationale, il ne peut que déplorer le deux poids, deux mesures de la majorité de gauche qui dirige la région depuis bientôt 10 ans.

En effet, la somme de 100.000 euros est à relativiser à l’aune des choix idéologiques de la gauche régionale. Quand nos compatriotes de Mayotte devront se satisfaire de cette enveloppe, SOS Méditerranée, cette officine d’extrême-gauche complice du trafic d’êtres humains, peut se vanter d’avoir reçu plus de 150.000 euros de subventions depuis 2021.

De plus, la Région Bourgogne Franche-Comté a consacré, depuis 2021, plus de 7 millions d’euros d’argent public dans le financement de projets de coopération internationale qui ne relèvent pas des compétences prioritaires de la collectivité et ne concernent en rien le quotidien des habitants ou l’assistance à nos compatriotes dans la détresse.

Le groupe Rassemblement National salue la mise à l’ordre du jour de cette aide pour Mayotte et aimerait, à l’avenir, que Marie-Guite Dufay se concentre sur la priorité régionale et la solidarité nationale, quand cela est nécessaire, plutôt que de regarder ailleurs.