Adoption à l’unanimité de la loi contre le frelon asiatique : une avancée historique pour l'apiculture et la biodiversité

Communiqué de presse - Saint-Mandé, le 6 mars 2025 - L'Union Nationale de l'Apiculture Française (UNAF) salue l'adoption à l’unanimité (112 voix POUR sur 122 votants) dans la soirée du 6 mars 2025 par l'Assemblée nationale de la proposition de loi visant à lutter contre le frelon asiatique. Ce vote, qui fait suite à l'adoption unanime du texte par le Sénat le 11 avril 2024, marque une avancée déterminante dans la protection des abeilles et de l'ensemble de la biodiversité en France.

Le frelon asiatique, introduit accidentellement en France il y a deux décennies, est un prédateur redoutable pour les colonies d'abeilles et un danger majeur pour les équilibres écologiques. Sa prolifération incontrôlée a mis en péril l'apiculture française et impacte d'autres secteurs agricoles, tels que l'arboriculture et l'ostréiculture. C’est un également un risque fort pour la santé humaine.

Christian Pons, président de l’UNAF : « Depuis plusieurs années, l'UNAF alerte les pouvoirs publics sur l'ampleur de cette menace et la nécessité d'une réponse coordonnée. Ce texte répare un vide législatif qui a trop longtemps laissé les apiculteurs seuls face à cette crise dont les coûts devenaient exponentiels pour le monde apicole et les collectivités. Nous saluons l’engagement de Michel Masset, sénateur du Lot-et-Garonne, qui a porté ce texte en collaboration avec l’UNAF. Tout au long de ce processus législatif entamé en 2024, l’UNAF a étroitement collaboré avec les élus pour que cette loi voit le jour et que l'Etat assume pleinement son rôle dans la lutte contre ce prédateur ».

Patrick Granziera, administrateur de l’UNAF et apiculteur professionnel dans le Lot-et-Garonne, a déclaré : « Ce vote est une victoire pour l’apiculture française et pour la biodiversité. Trop longtemps, nous avons dû faire face à cette menace sans soutien. Aujourd’hui, la reconnaissance de ce combat par le Parlement est une étape historique. Nous ne baissons pas la garde et attendons des décrets d’application ambitieux et des moyens financiers à la hauteur de la prédation.»

Cette loi prévoit notamment l'élaboration d'un plan national de lutte contre le frelon asiatique, avec une mobilisation des préfets et un financement dédié aux actions de prévention et de piégeage. L'implication de l'Etat garantira une action efficace et durable, indispensable pour la survie de l'apiculture française. Aujourd’hui, seules des collectivités et des organisations sanitaires et d’apiculteurs sont engagés dans le piégeage et la destruction des nids.

L’UNAF poursuit son engagement aux côtés des apiculteurs et des décideurs publics pour assurer la protection des abeilles, sentinelles essentielles de notre environnement.