AVIS DE DECES - Monsieur Roger CHABROST

SAINT-RÉMY



Ses fils et leurs conjointes ;

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;

les familles parentes et amies,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Roger CHABROST

survenu le 4 mars 2025, à l'âge de 85 ans.

La cérémonie d'adieu aura lieu le vendredi 14 mars 2025, à 11h15, au crématorium de Crissey.

Pas de fleurs, pas de plaques.

Condoléances sur registre.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.