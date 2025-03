L’industrie au collège ! Une initiative inédite pour sensibiliser les collégiens aux possibilités professionnelles offertes par les filières industrielles

Dans le cadre de la stratégie d’attractivité industrielle portée par le Grand Chalon, une journée de sensibilisation aux métiers de l’industrie s’est tenue ce lundi 10 mars au Collège Jacques Prévert de Chalon-sur-Saône, en présence de Sébastien MARTIN, Président du Grand Chalon. Cette action pédagogique, intitulée

« L’industrie au collège ! », visait à faire découvrir aux élèves des 6 classes de 4ème de l’établissement via des ateliers et des témoignages, la richesse des métiers industriels du territoire et à déconstruire les stéréotypes propres à ce secteur. Deux jours après la journée internationales des droits des femmes, un accent tout particulier a été mis sur la féminisation des métiers industriels.

Un programme interactif d’une journée pour susciter les vocations

Tout au long de la journée, 125 élèves répartis en 6 classes ont participé à 3 ateliers immersifs conçus pour les plonger dans l’univers de l’industrie :

- Atelier « Qui est qui ? » : Des professionnels et étudiants du secteur industriel se sont présentés aux élèves sous forme de jeu de devinettes en partageant anecdotes, objets et indices sur leur métier.

Atelier « Les vrais métiers d’ici » : Animé par le Campus des Métiers et des Qualifications cet atelier ludique visait à faire découvrir la diversité des carrières industrielles et à lutter contre les idées reçues.

- Atelier « Vive les sciences » : Organisé par la startup FOXAR, spécialisée en réalité augmentée, cet atelier a proposé des démonstrations interactives pour mieux appréhender les concepts scientifiques.

Un tremplin vers Viva Factory 2025

Afin de renforcer l’accent pédagogique de l’évènement, cette journée s’inscrit en amont du village Viva Factory 2025, le grand rendez-vous de l’industrie à Chalon-sur-Saône, qui se déroulera en septembre prochain Place de Beaune. Cette édition mettra un accent particulier sur la pédagogie, en permettant aux professeurs de préparer leurs élèves en amont de leur passage mais également, sur l’immersion des jeunes publics dans le monde industriel par la sensibilisation des entreprises participantes à cet enjeu.

Pour Sébastien MARTIN, Président du Grand Chalon, “L’industrie est un secteur d’avenir, porteur d’innombrables opportunités et qui a besoin de compétences. Aujourd’hui, nous avons à cœur de déconstruire les stéréotypes et d’offrir aux jeunes de notre territoire une vision enrichie des métiers industriels. Cette journée au Collège Jacques Prévert est une première étape essentielle pour susciter des vocations et encourager la diversité des parcours professionnels dans l’industrie. Elle vient compléter notre investissement déjà mené via l’organisation de Viva Factory”.