Découvrez les résultats de la 115e édition du Tastevinage

Le vendredi 7 mars s’est déroulée au Château du Clos de Vougeot, la 115e édition du label. Organisée par la Confrérie des Chevaliers du Tastevin, sous le parrainage de Michel Bettane, critique de vin et coauteur du guide Bettane et Desseauve des vins de France, cette séance a accueilli 155 jurés-dégustateurs, professionnels de la filière vin pour la dégustation de 499 vins de Bourgogne.

Sur l’ensemble des lots proposés, seuls 158 vins ont été sélectionnés pour porter le sceau du Tastevinage, soit 31,66 % des lots présentés avec 59 appellations régionales, 58 appellations villages, et 41 appellations en Premier Cru et en Grand Cru.



Le parrain de cette édition

Professeur agrégé de lettres classiques et passionné par le vin, Michel Bettane s’inscrit aux cours de l’Académie du Vin à Paris en 1977 et apprend le vin, son élaboration et sa dégustation avec les meilleurs professionnels de la planète. C’est le début d’une extraordinaire aventure qui le conduit depuis plus de 40 ans à rencontrer les producteurs français et étrangers, à discuter de leurs méthodes de travail et à partager sa passion avec professionnels et amateurs du monde entier.

Aujourd’hui, Michel Bettane voyage dans le monde entier pour comprendre l’évolution des marchés, du goût et en tenir informé le public comme les professionnels. Sa liberté de pensée et d’action, sa pédagogie, son exceptionnel palais et sa prodigieuse mémoire gustative en font l’un des trois plus grands critiques reconnus au monde.



Rendez-vous à la 116e édition du tastevinage, le vendredi 5 septembre 2025.

