Lycée Agricole et CFA de Fontaines : Portes ouvertes dimanche 16 mars de 10 h00 à 18h00

Activités à découvrir lors de la Journée Portes Ouvertes :



• La Boutique du Lycée – Vente de produits locaux et artisanaux

• Marché de producteurs – Rencontrez des producteurs et découvrez leurs spécialités

• Atelier Apiculture – Découvrez le monde des abeilles et du miel sur le marché

• Association « Croqueurs de Pommes » – Vente de greffons et conseils sur la préservation des variétés anciennes

• Traite des vaches – Assistez à une démonstration de la traite en direct

• Exposition de miniatures agricoles – Découvrez des répliques fascinantes du matériel agricole

• Panneaux sur la génétique du troupeau charolais – Informez-vous sur l’élevage et la sélection des races

• Présentation du parc de contention – Avec la présence de la MSA et de SATENE, découvrez les équipements de manipulation des animaux

• PIC Jeunes Meneurs – Spectacle avec des génisses guidées par de jeunes meneurs

• Démonstration de chiens de troupeau – Observez le travail impressionnant des chiens avec les animaux

• Présentation des formations – Découvrez l’ensemble de nos formations organisées par pôles thématiques

• Restauration sur place – Possibilité de déjeuner sur place avec un repas proposé au restaurant scolaire





Menu de la JPO :

• Entrée : Pâté en croûte forestier / Jambon sec du Morvan / Wrap de saumon fumé

• Plat : Poulet de Fontaines à l’ancienne / Pavé de cabillaud lardé, accompagné de pommes de terre grenailles et tomates confites

• Fromage : Faisselle ou fromage à la coupe

• Dessert : Tarte fine aux pommes, mousse vanille caramel crémeux / Succès au chocolat

• Boisson : Vin rouge du lycée de Belleville





Les personnes doivent présenter leur ticket à l’entrée du restaurant scolaire.

Le passage au self est possible de 11h30 à 13h30 maximum.