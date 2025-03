LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Les communistes appellent les partenaires du Nouveau Front Populaire à une décision collégiale le 19 mars

Communiqué de presse

Le Conseil Constitutionnel a invalidé l’élection du député RN de la 5ème circonscription de Saône et Loire qui s’étend de Chalon à Montceau, en passant par Montchanin, Torcy, Blanzy, Saint-Vallier et tant d’autres communes.



La nouvelle élection qui s’annonce dans les semaines à venir, va se dérouler dans une situation politique nationale et internationale angoissante pour l’immense majorité de notre peuple.



Les communistes de Saône et Loire expriment des propositions pour la Paix, la justice sociale et fiscale, la transition écologique et veulent être utiles dans cette nouvelle élection en contribuant à la construction d’un large rassemblement qui puisse permettre de battre la droite et l’extrême droite et surtout de gagner pour le mieux vivre des gens.



Guidés par le sens de l’action locale, au service des classes populaires et travailleuses, des femmes et des hommes communistes sont disponibles pour cette élection. Soucieux de ce rassemblement nécessaire pour gagner nous invitons nos partenaires du NFP à une rencontre en nos locaux chalonnais le 19 mars, afin de déterminer ensemble les conditions qui permettront de mobiliser les électeurs pour l’emporter contre l’extrême droite.



Au PCF ce sont les adhérents qui décident, c’est pourquoi nous convierons rapidement l’ensemble des adhérents des sections de la 5ème circonscription en assemblée générale afin de faire le point des discussions.