Afin de relever les défis de demain, l’EPLEFPA de Fontaines ouvre à la rentrée septembre 2025 une licence en apprentissage Bac +3 Gestion et Management des Entreprises des Filières Agricoles.

Cette formation Bac +3 vise à former les futurs chefs d’entreprise agricole, conseillers et cadres, en leur apportant des compétences en gestion, stratégie, marketing et droit du travail, adaptées aux enjeux du secteur agricole.

La Licence Gestion et Management des Entreprises des Filières Agricoles : Face aux défis croissants du secteur agricole, l’Établissement Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles de Fontaines Sud-Bourgogne et le Conservatoire National des Arts et Métiers BFC unissent leurs forces pour lancer une nouvelle formation en apprentissage : la licence "Gestion et Management des Entreprises des Filières Agricoles". C’est une formation qui répond aux nouveaux besoins de compétences pour l’installation et l’accompagnement en gestion des entreprises des filières agricoles.

Info Chalon a rencontré Alexane Bernard Chargée d'ingénierie et Pierre Botheron directeur de l'établissement de Fontaines.

Alexane Bernard, Chargée d'ingénierie EPLEFPA-Fontaines, nous a apporté quelques éclaircissements sur la mise en place de cette formation Bac +3 :

« Déjà dans les années 2001 la question s’était posée sur la prolongation du niveau diplômant et ne pas s’arrêter au BTS. Une réflexion globale a été menée depuis plusieurs années sur le besoin de compétences de plus en plus transversales entre le monde de l’agriculture et le management d’entreprises, gestion, fiscalité… Jusqu’à aujourd’hui le Bac+3 n’existe pas dans la formation agricole, les étudiants qui souhaitent poursuivre devaient continuer par le système classique. Pour rappel les établissements scolaires agricoles dépendent du ministère de l’agriculture. Le monde agricole a fortement évolué, la formation doit être la plus complète.

En 2022, en partenariat avec le Cnam BFC et le Grand Chalon le projet a été lancé, et après 2 ans de travail l’EPLEFPA et ses partenaires proposent une formation licence au CFAA de Saône et Loire site de Fontaines. »

La Formation :

Recrutement et mode d’accès à partir d’un BUT, GEA, BTS (analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole), L1, L2, L3 et autres BTS (production animale, agriculture et culture durable, viticulture, œnologie…) et signature d’un contrat d’apprentissage.

Chaque module sera validé par contrôle continu (100%) pour l’obtention du diplôme. Chaque module est crédité selon le mode européen ECTS* (European Credit Transfer and Accumulation System).

La durée totale de la formation est de 540 heures, 16 semaines au CFA avec obtention de la licence en 1 an (60 ECTS) en complément du BTS ou équivalent. Cette saison 2025/2026 est ouverte pour un panel de 15 à 20 étudiants.

Info-Chalon : Monsieur Botheron, parlez-nous des moyens humains qui vont être mobilisés pour cette nouvelle formation.

Pierre Botheron, directeur de l’établissement de Fontaines : « Cette licence est le fruit du travail d’une équipe. Nous utiliserons les compétences internes à l’établissement, certains enseignants sont prêts et pour les disciplines particulières, nous ferons appel à des intervenants professionnels extérieurs pour avoir la meilleure approche de terrain.

Nous avons travaillé avec le Grand Chalon et l’Opac pour regarder les possibilités de logement des étudiants. »

Si cette formation vous intéresse, venez rencontrer les acteurs de formations du Lycée à l’occasion des journées portes ouvertes au CFAA 71 site de Fontaines :

Dimanche 16 mars : 10h-18h

Mercredi 14 mai 2025 (sur rendez-vous)

Contact :

Tel : 03 85 47 82 82

Mail : [email protected]

* (Définition ECTS : Les ECTS « expriment le volume d’apprentissage sur la base des résultats d’apprentissage définis et la charge de travail qui y est associée », explique le Guide officiel ECTS édité par l’Union européenne. Il permet, dans tous les pays d’Europe, de reconnaître les diplômes au-delà des frontières d’origine. En effet, une licence (à Bac+3) en France correspond au diplôme de « bachelier » en Belgique ; la lisibilité n’est donc pas aisée.) (Source l’Etudiant)

C.Cléaux