Boules Lyonnaises : ‘Pascal, Cadasse, le Mammouth, Juju de la Boule Saint Jean, remporte le concours quadrette vétérans de Sennecey-le-Grand. Les Cheminots 2ème !

Le clin d'oeil info-chalon

C’est un concours composé de 16 équipes quadrettes vétérans d’un très bon niveau qui a eu lieu mardi après-midi 11 mars 2023 à partir de 13 heures 30 à Sennecey-le-Grand.

Des joueurs concurrents du département se sont affrontés lors de parties acharnées : Le Creusot - Sornay - La Salle - Mâcon - Tournus - Pretty – Uchizy –Sennecey-le-Grand, Crissey et les clubs chalonnais des Cheminots et de la, Boule Saint Jean

Les parties bloquées sur un temps de 1 heures 30 ont permis au cours de l’après midi de promouvoir ce sport à la plus grande joie des spectateurs venus très nombreux. Après trois parties effectuées par chaque équipe le classement était divulgué. La soirée se terminait par la remise des récompenses aux vainqueurs et le traditionnel verre de l’amitié.

Après 3 parties gagnées, 5 à 4 contre Sennecey-le-Grand, 13 à 4 contre Tournus et 13 à 8 contre La Salle, l’équipe de la boule Saint Jean composée de Pascal Prudon, Patrick Chevaux (cadasse), Jean Philippe Blondet (le mammouth) et René Juventon (juju) termine 1er avec le meilleur goal-average et remporte le concours sur 16 équipes engagées dont huit récompensées.

Félicitations également à l’équipe des Cheminots dirigée par Patrick Mortier qui avec trois victoires également contre Chatenoy-le-Royal, Crissey et Préty se classe deuxième au classement.

E.C