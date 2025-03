AVIS DE DECES - Madame Geneviève LIGEROT née HUA

CHALON-SUR-SAÔNE - RULLY



Chantal et Georges Bigot,

Pierre Delorme,

sa fille et ses gendres ;

Sandrine, Karine, Arnaud, Bénédicte,

ses petits-enfants et leurs conjoints ;

Rémi, Axel, Edward, Elyott, Emmett, Serena,

ses chers arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute sa famille,



ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Geneviève LIGEROT

née HUA

à l'âge de 98 ans.

Ses obsèques se dérouleront le lundi 17 mars 2025 à 10h30 en la salle de cérémonie des Pompes Funèbres Guillon à Chalon-sur-Saône, 19 Avenue Monnot, où elle repose actuellement.

La famille rappelle à votre souvenir

Annick

sa fille, décédée en 1987

André

son époux, décédé en 2009.

La famille remercie tout le personnel de l'Ehpad de Notre Dame de Marloux.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.