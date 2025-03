Nouveau commerce à Chalon-sur-Saône : ‘Maison Toussaint’, venez découvrir un palais des gourmandises

Le clin d’œil info-chalon.com

La Maison Toussaint est, rappelons le, une fabrique artisanale française (Arcelot 21) renommée sur le territoire national comme international grâce à ses pains d’épices, ses biscuits, ses meringues, son fameux gâteau aux épices et bien d’autres spécialités (Nonnettes…).

Créée en 1996 à Dijon, avec son atelier de fabrication à Arcelot 21 (et son show room), la Maison Toussaint vient d’ouvrir sa première franchise 30 Place de Beaune à Chalon-sur-Saône, afin de proposer à la clientèle du bassin chalonnais sa nouvelle épicerie fine.

Sur place à Chalon, la propriétaire du magasin ‘La Maison Toussaint’, Sylvie Gogue, a agrémenté son espace commercial de produits artisanaux et ainsi, elle pourra vous proposer également tout un assortiment de produits salés et sucrés dont certains seront idéals pour vos apéritifs. En effet, découvrez toute une gamme de marques de qualité tels que les produits Paul Bocuse, les moutardes ‘Fallot’ (aux différents parfums), la marque Kreek’s (spécialisée dans la torréfaction et la transformation de fruits secs.. utilisée dans les grands hôtels), la marque Kalios (pour ses tartinables et ses huiles à l’ail, au basilique, aux truffes… et son vinaigre balsamique), la marque Pipers chips et Long Chips… et quelques vins de la Côte Chalonnaise.

Le magasin possède également un espace de dégustation réservé à sa clientèle et propose également des coffrets à la demande à offrir où à s’offrir.

Le magasin ‘La Maison Toussaint’ est ouvert du mardi au jeudi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h et le vendredi et samedi de 10 h à 19 h (non stop).

J.P.B