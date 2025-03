CHU Dijon Bourgogne - Journée Mondiale du Sommeil 2025 : renouvellement de l’accréditation du Centre du sommeil

À l’occasion de la Journée mondiale du sommeil, le CHU Dijon Bourgogne annonce avec fierté l’obtention du renouvellement de l’accréditation officielle de son Centre du sommeil. Cette reconnaissance prestigieuse souligne l’engagement des équipes médicales et soignantes à fournir des soins de qualité, fondés sur des recherches et des pratiques innovantes, pour le traitement des troubles du sommeil.

L’accréditation du Centre du sommeil par la Société française de recherche et médecine du sommeil vient couronner plusieurs années d’efforts soutenus pour offrir un environnement dédié à l’évaluation, au diagnostic et à la prise en charge des pathologies liées au sommeil.

Le Centre du sommeil du CHU Dijon Bourgogne repose sur une véritable collaboration entre les équipes des services de neurophysiologie et de pneumologie. Il met à disposition des patients des technologies de pointe, ainsi qu’une équipe pluridisciplinaire composée de médecins spécialisés, de psychologues, de pneumologues, de neurologues et d’autres experts en santé du sommeil.

À travers cette accréditation, le CHU Dijon Bourgogne confirme sa volonté d’être un acteur majeur dans la lutte contre les troubles du sommeil, un problème de santé publique. La qualité des soins et l’innovation scientifique sont au cœur des préoccupations de l’établissement, qui ambitionne de contribuer activement à la recherche sur les maladies du sommeil et d’améliorer la qualité de vie des patients.

Le Dr Lemesle Martin et le Pr Georges, responsables du Centre du sommeil indiquent : « Nous sommes honorées d’avoir reçu cette accréditation, qui reflète l’excellence et le dévouement de nos équipes. Le sommeil est essentiel pour une bonne santé et nous sommes heureuses de pouvoir offrir à nos patients un cadre optimal pour leur diagnostic et leur traitement. En ce 14 mars, Journée mondiale du sommeil, cette accréditation symbolise l’importance que nous accordons à cette question cruciale pour la santé publique ».

À l’occasion de la Journée mondiale du sommeil, le CHU Dijon Bourgogne invite la population à prendre conscience de l'importance d’un sommeil de qualité et à consulter des spécialistes pour tout problème lié à la santé du sommeil.