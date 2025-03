Le Nettoyage de Printemps de Chevigny fête ses 30 ans

Le 22 mars prochain, la Ville de Chevigny-Saint-Sauveur organise son nettoyage de printemps pour ramasser les déchets en ville. Le nettoyage de printemps existe depuis 1995 à Chevigny.

Créé en 1995 par la Mairie, le nettoyage de Printemps qui mobilise les associations chevignoises pour nettoyer la ville est toujours là 30 ans après. Il revient le samedi 22 mars matin à Chevigny.

La municipalité chevignoise a instauré et fait perdurer une tradition citoyenne bien utile depuis trois décennies : le nettoyage de Printemps.

Les élus, les bénévoles associatifs et les habitants sont mobilisés pour ramasser les déchets le long des chemins, des routes, dans les espaces verts chevignois. Par ces petits gestes, ils contribuent à rendre la ville plus propre, en plus dans une bonne ambiance de camaraderie.

L’an dernier, plus de 300 bénévoles avaient participé et contribué à ramasser 10 m3 de déchets à Chevigny en une matinée.

Pour le Maire de Chevigny-Saint-Sauveur, Guilaume RUET, « c’est une belle action, ouverte et accessible à tous, qui permet de rendre plus propre Chevigny. Mon prédécesseur Lucien Brenot l’avait lancé en 1995, c’est un bel engagement pour le cadre de vie des habitants. »

Nettoyage de 8 h 30 à 11 h 30. Inscription obligatoire au 03 80 48 15 49 ou par email à [email protected]

Le point de rendez-vous sera précisé après l’inscription (parmi les 14 lieux possibles)

Gants et sacs poubelles fournis par la Ville.

Communiqué de presse de la Mairie de Chevigny-Saint-Sauveur