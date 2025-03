Les saveurs mises en exergue au salon des vins du Rotary Chalon Saint-Vincent

« Le nombre des saveurs est infini » affirmait au début du 19e siècle le célèbre gastronome Jean-Anthelme Brillat-Savarin. Originaires de toute la France (Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire…), une trentaine d’exposants, invités du 7 au 9 mars dernier par le rotary-club Chalon Saint-Vincent, en ont fait la brillante démonstration.

Durant trois jours vignerons et métiers de bouche ont en effet proposé le meilleur de leur production aux visiteurs venus à la salle Maurice-Ravel à Châtenoy-le-Royal. Lesquels ont pu faire de bonnes affaires tout en soutenant une belle cause, celle de Pluradys, puisque les indispensables verres de dégustation étaient vendus au profit de cette association, qui vient en aide aux enfants et aux adolescents de Bourgogne-Franche-Comté présentant des troubles neurodéveloppementaux ainsi qu’à leurs familles.

L’édition 2025 du salon « Vins-Saveurs » est terminée… Vive l’édition 2026 qui aura lieu du 6 au 8 mars, toujours à la salle des fêtes de Châtenoy-le-Royal. Un rendez-vous à inscrire d’ores et déjà sur votre agenda.

Gabriel-Henri THEULOT