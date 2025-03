Plus de 9,5 millions de téléspectateurs devant le XV de France

46,1% de part de marché auprès de l’ensemble du public, rien que ça ! France Télévision a fait la razzia sur les téléspectateurs français ce samedi avec la diffusion du dernier match de rugby. Le pic à même dépassé les 57,5 % à 22h50.

TF1 et The Voice ont fait pâle figure ce samedi soir, avec des chiffres en berne, avec guère plus de 13 % de part de marché. Même France 3 est passée devant TF1 ce samedi avec 14 % de part de marché.