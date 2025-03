Chef de file de la décarbonation, Dalkia transfère ses bureaux de Champforgeuil à Fragnes-La Loyère

Carmen Munoz-Dormoy, Directrice de l'Agence Régionale EDF Bourgogne-Franche Comté et Nicolas Voltz, Directeur du centre opérationnel Dalkia ont officialisé le changement de locaux.

Cela fait quelques mois que les équipes Dalkia ont pris place dans les locaux du Pavillon de la Loyère, le long de l'A6 à Fragnes-La Loyère mais ce vendredi l'heure était l'officialisation des choses, en présence des autorités.

Les locaux occupés depuis une bonne dizaine d'années à Champforgeuil étaient devenus bien trop obsolètes et bien loin des engagements portés par Dalkia et EDF dans les économies d'énergies. Une localisation idéale entre le siège à Lyon et les bureaux de Dijon.

Dalkia a pris place dans les anciens locaux fitness d'Amazonia du rez-de-chaussée, alors que l'activité persiste à l'étage. Une dizaine de collaborateurs Dalkia est réunie sur le site, auxquels viennent s'ajouter deux collaborateurs de Bois Energie France.

Frédéric Lafond, Directeur de l'agence commerciale et Birgit Paireder, Responsable d'Unité Opérationnelle, ont profité de la présence des officiels, pour rappeler les activités de Dalkia, en faveur d'une décarbonation accélérée de nos pratiques, tout en effectuant une petite démonstration de suivi d'efficacité énergétique.

