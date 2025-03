2025 : 30 ans de passion HARLEY-DAVIDSON à Chalon-sur-Saône !

Depuis trois décennies, Harley-Davidson Chalon est le point de rencontre des amoureux de la marque à l’aigle, un lieu où l’adrénaline se mêle à l’histoire et à la culture motarde. Pour fêter cet anniversaire emblématique, une série de surprises et d’événements exclusifs sera organisée tout au long de l’année 2025, destinés à ravir les fans de la première heure et à séduire de nouveaux passionnés.

Des événements exceptionnels à ne pas manquer

Pour marquer cet anniversaire, Harley-Davidson Chalon a prévu un programme riche et varié. Très bientôt, les fans pourront participer à des journées portes ouvertes, des expositions de motos rares et de modèles emblématiques, mais aussi des balades en groupe, des rassemblements conviviaux et bien plus encore. De nombreuses surprises seront dévoilées au fil des mois. Les détails de ces événements seront progressivement révélés, mais une chose est sûre : 2025 sera une année de célébration grandiose, en hommage à la marque mythique.

Les passionnés de Harley-Davidson auront également l’opportunité de découvrir des modèles uniques et de participer à des concours, des jeux et des événements spéciaux.

Un programme qui séduira les néophytes et les connaisseurs

Si 2025 est une année de célébration pour les inconditionnels de Harley-Davidson, elle sera également l’occasion de faire découvrir la marque à un public plus large. Ceux qui n’ont pas encore franchi le pas auront la chance de découvrir l’univers Harley dans toute sa richesse.

Un rendez-vous incontournable pour 2025

C’est un rendez-vous immanquable pour tous ceux qui aiment la moto, la liberté et l’esprit Harley. Que vous soyez un passionné de longue date ou un futur adepte de la marque, cette année s’annonce pleine de promesses.

Alors, rendez-vous en 2025 pour souffler les 30 bougies de Harley-Davidson Chalon.

Harley-Davidson Chalon-sur-Saône

Concessionnaire officiel

9, rue des Loches – SEVREY (71100)

Tél. : 03 85 93 32 00

Page Facebook : https://www.facebook.com/central.twinavenue/