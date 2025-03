AVIS DE DECES - Monsieur Francisco VELOSO

MERCUREY - OUROUX-SUR-SAÔNE - ALLEREY-SUR-SAÔNE



Michelle, son épouse ;

Vincent et Aurélie,

François et Cindy, ses enfants ;

Lola, Tom, Laly, Louis, Maël et Nina, ses petits-enfants chéris ;

ses frères et belles-sœurs ;

ses sœurs et beaux-frères ;

ainsi que toute la famille,

ont l'immense tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Francisco VELOSO

dit « Kiko »

survenu le 16 mars 2025,

à l'âge de 68 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 21 mars 2025 à 14h30, en l'église Saint-Symphorien de Touches à Mercurey.

Kiko repose à la chambre funéraire Mansuy à Dracy-le-Fort.



Une urne sera mise à votre disposition pour recueillir vos dons en faveur de la lutte contre le cancer.

La famille remercie le personnel soignant de l'hôpital William Morey à Chalon-sur-Saône pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.