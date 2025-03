Les 22 et 23 Mars 2025 le Club de Modélisme Naval de Châtenoy- le-Royal (CMNC) vous ouvre ses portes.

Vous pourrez y découvrir une flotte de plus de 40 bateaux de tout type.

Parmi ceux-ci, des remorqueurs, notamment l’Abeille Bourbon et l’Abeille Flandre, ainsi que la plus grande exposition de France de navires baliseurs, avec 10 unités toutes en activité dans nos ports.

Vous pourrez découvrir comment sont construites ces maquettes et assister à des démonstrations d’impression 3D et de photo-découpe.

Nos 2 petits mousses fraîchement embarqués se feront une joie de vous présenter leurs premières constructions.

A bientôt dans les locaux du CMNC, 27 rue des rotondes à Châtenoy-le- Royal.