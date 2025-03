Avec Marée Océane, Alexandre Lamour porte l'héritage familial et les valeurs du poisson sauvage

Notre jeune poissonnier est présent sur les marchés de Chalon sur Saône, Buxy et Cluny. Le coup de coeur d'info-chalon.com.

Lamour et le poisson frais... c'est une histoire qui dure ! Alexandre a décidé de voler de ses propres ailes après la cession du magasin historique de la famille rue aux fèvres. Depuis un mois, notre poissonnier chalonnais écume les marchés de Chalon sur Saône (mercredi et vendredi) mais aussi les marchés de Buxy et de Cluny.

Vous retrouverez sur son stand une diversité de poissons sauvages en nombre. Une spécificité qui a fait toute l'Histoire de la maison familiale. "On ne change pas une recette qui gagne" nous a lancé notre poissonnier ce mercredi matin, sous un beau soleil de printemps.

Bravo à Alexandre pour son sympathie et son professionnalisme reconnu. Belle vie à Marée Océane !