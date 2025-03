La ferme des Curles à Granges soutenue par le club Cigales Côte Chalonnaise

Ils sont une poignée de citoyens décidés d'apporter leurs expériences et leurs soutiens à des projets locaux. Le club Cigales affiche sa fierté d'être aux côtés de Marie-Pierre et Alexis Tual, maraîchers de Granges.

Marie-Pierre a donné un nouvel élan à sa carrière professionnelle, la COVID ayant donné ce coup de pouce supplémentaire. Avec une surface foncière sur Granges, attenante à leur domicile, c'est naturellement que le maraîchage est venu s'immiscer dans le quotidien de la famille Tual. Après une formation au lycée agricole de Charolles, en lien avec la Chambre d'agriculture de Saône et Loire, Marie-Pierre s'est élancée dans cette belle aventure.

Le bouche à oreille a permis de susciter l'intérêt du club Cigales Côte Chalonnaise. Un collectif de citoyens bénévoles, désireux de donner de leurs temps et d'accompagner des initiatives locales. Un prêt d'honneur a été attribué au couple, permettant de financer une modeste partie de leur installation. Une cagnotte qui vient s'adosser à l'expertise citoyenne du Club Cigales. Partage des réseaux, des connaissances, apport d'expertise comptable ou bancaire, tout y passe avec un accompagnement personnalisé et amical. Une manière pour les "cigaliers" de s'impliquer dans le développement locale, d'aider de toutes petites structures, "avec un soutien bienveillant" confiaient en choeur les Cigaliers ce mercredi soir, interrogé par info-chalon.com. "Une manière de promouvoir une économie alternative et solidaire, une aventure humaine avant toute chose".

La ferme des Curles a décroché son label BIO le 27 janvier dernier, et va proposer au fil des semaines à venir, toute sa production. A noter que pour le moment, Marie-Pierre propose sa production le lundi à Givry de 16H30 à 18h30 sur la terrasse du salon de thé "Petit Nuage". Vendredi de 16h30 à 18H30, rendez-vous est donné à Granges sous les Halles. Et le samedi matin à Moroges, de 9h à 12h sur la Place de la mairie.

Si vous aussi vous avez un projet à proposer aux Cigaliers, n'hésitez pas à les solliciter au 06 32 79 71 04 ou par mail [email protected]

Laurent GUILLAUMÉ