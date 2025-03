L’EPSM 71 organise une matinée «Job dating»

Dans la continuité des actions entreprises ces dernières années en faveur du recrutement et de l’attractivité de l’établissement, l’EPSM 71 organise pour la première fois une matinée «Job dating»

le samedi 5 avril 2025 de 09h00 à 12h00 sur son site hospitalier à Sevrey.

En tant qu’acteur majeur en santé mentale en Saône-et-Loire, l’EPSM 71 réunit à ce jour plus de 1 100 agents collaborateurs répartis sur l’ensemble du département. Si plus de 75 % des effectifs occupent des fonctions médicales, paramédicales ou médico-techniques (psychiatre, médecin généraliste, pharmacien, infirmier, aide-soignant, psychologue, ergothérapeute...), les 25 % restants concernent des métiers socio-éducatifs, techniques ou administratifs (moniteur-éducateur, assistante sociale, aide médico-administrative, cuisinier, électricien, assistante...).

Cette diversité d’emplois offre ainsi de véritables opportunités de carrière à tout un chacun.

En rejoignant l’EPSM 71, vous contribuerez à la mise en oeuvre du modèle de soins innovant qu’est le MPHS, Modèle de Partenariat Humaniste en Santé, dans lequel le patient et le soignant sont co-auteurs tout au long du parcours de rétablissement. L’EPSM 71 est à ce jour le seul établissement hospitalier de France à fonder l’ensemble de sa politique de soins et de son projet d’établissement autour de ce modèle.

Cette matinée sera également l’opportunité d’échanger avec les professionnels de l’EPSM 71 et d’en savoir plus sur les conditions et l’environnement de travail avec notamment une visite du site hospitalier de Sevrey en cours de restructuration (les premiers bâtiments neufs seront mis en service d’ici septembre 2025).

Ainsi, les candidats intéressés sont invités à venir nous rencontrer, munis de leur CV, le :

Samedi 5 avril 2025

Cours 2 - Centre de formation - Site hospitalier de l’EPSM 71

55 rue Auguste Champion - 71100 SEVREY

Programme détaillé :

• 09h00 à 09h15 : accueil,

• 09h15 à 10h00 : introduction présentation de l’EPSM 71,

• 10h00 à 11h30 : job dating,

• 11h30 à 12h00 : visite du site hospitalier de Sevrey et échanges avec les professionnels de l’EPSM 71.