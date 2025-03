Une soixantaine de maquettes présentée à la porte ouverte du Club de modélisme naval Châtenoyen.

Le modélisme naval, ou nautique, a pour objet la réalisation, et parfois l’utilisation, de maquettes de bateaux reproduites rigoureusement soit en modélisme statique ou en modélisme dynamique, très souvent radiocommandé.

On aurait presque pu reprendre la chanson de Brassens "Les copains d’abord" ce week-end à l’exposition du "Club de Modélisme Naval" de Châtenoy le Royal tant il y avait d’embarcations et de membres du club dans les locaux du CMNC. Une très bonne ambiance y régnait, entrainant dans ses flots du plus jeune Nathaniel, 13 ans, aux plus anciens de l’association.

Sur les deux jours d’exposition, environ 200 visiteurs sont venus admirer les réalisations de ces mordus du détail et de la perfection.

Cette année, Jean-Louis Diard, membre du club, a présenté en plus de sa collection habituelle de navires spécialisés appelés "Navires baliseurs", 2 autres bateaux de sa flotte l’"Abeille Flandre" et l’"Abeille Bourbon", des remorqueurs de haute mer. La construction d’un seul de ces 2 navires représente 4 ans de travail. Ces 2 énormes baliseurs viennent compléter sa collection qui compte la série complète de 9 bateaux, tous ces baliseurs (les vrais) sont actuellement en service sur les mers de France. Une autre maquette est en construction : le" BC Corse".

Dans ce parc de bateaux, quelques particularités présentées par Benoit Devillard avec le "R/P Flip", navire océanographique américain de 108 mètres unique au monde, mis en service depuis plus de cinquante ans, avec la particularité de basculer à la verticale en pleine mer ; il peut ainsi explorer les profondeurs. Pour l’histoire, le bateau devait être démantelé mais il a été sauvé in extrémis par Kristen Tertoole la fondatrice et PDG de Deep.

Benoit a commencé la construction du "Cristo Rey" chapelle flottante.

Louis-Claude Bonnefous, un passionné, normal me direz-vous pour un ancien sous-marinier, et membre du club, a apporté des livres de cartes postales et sa maquette sous verre du "Bounty" de 1783, magnifique réalisation avec vue des entrailles de la frégate de la Royal Navy. Sa mission était de collecter des plants d'arbre à pain à Tahiti puis de les transporter dans les Indes occidentales britanniques où ils serviraient de nourriture aux esclaves. Une véritable mutinerie, celle contre le capitaine William Bligh du HMS Bounty a eu lieu en 1789.

Le club naval châtenoyen, fort de ses 25 adhérents actifs, est le plus gros club de Bourgogne Franche Comté et compte parmi ses membres 1 dame et 3 jeunes.

Parmi ces jeunes, Nathaniel, 13 ans, bercé dès son enfance dans l’univers des bateaux par l’activité professionnelle de sa maman Aurélie Revillet capitaine de corvette dans la marine nationale jusqu’à début mars, s’est passionné pour le modèle réduit naval. Ils sont entrés au club en septembre 2024, Nathaniel construit un bateau de sauvetage de bateaux en panne. Il a déjà une grande connaissance du monde du modèle réduit expliquant toutes les phases de construction et les fonctions du système de radio commande.

Vincent Bergeret maire de Châtenoy, Marie Mercier sénateur, Gilles Platret maire de Chalon et quelques élus de la ville sont venus visiter l’exposition, ils font partie des admirateurs assidus des splendides réalisations de bateaux qu’ils soient à moteur ou à voile. Jean-Charles Neel président de l’association a présenté les nouvelles embarcations et les personnes qui les ont fabriquées.

Jean-Charles Neel donne quelques explication à Gilles Platret en admiration devant l'Abeille Bourdon .

Le Club grandit et le nombre de bateaux avec. Cette année afin d’en exposer le maximum, le club a utilisé une salle inoccupée jouxtant leur local pour mettre les voiliers et les imprimantes 3D, imprimantes qui ont besoin d’espace hors poussières pour fonctionner dans de bonnes conditions.

Le CMNC a aussi pour vocation de rassembler et de perpétuer cette tradition du modèle réduit, le tout dans une bonne ambiance pleine de convivialité. Les autorités présentes et les adhérents ont scellé cette tradition bien française, celle de se retrouver autour du verre de l’amitié.

C.Cléaux