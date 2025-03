La lutte contre l'extrême-droite au coeur d'une conférence organisée par la FSU 71, Sud éducation 71-21 et l'UD CGT 71.

La lutte contre l’extrême droite et ses idées a réuni plus de cent personnes jeudi 27 et vendredi 28 mars à la maison des syndicats de Chalon-sur-Saône, à l’occasion d’une rencontre initiée par la FSU 71, Sud éducation 71-21 et l'UD CGT 71. Soutenue par le collectif chalonnais Pour un Avenir Solidaire (PAS), cette initiative a fait le plein puisque les organisateurs et organisatrices ont dû clore les inscriptions faute de place.

Deux intervenants de l’association VISA (Vigilance et Initiatives Syndicales Antifascistes) ont animé les débats, et proposé différents contenus et situations visant à identifier et contrer les idées d’extrême droite qu’elles se trouvent sur le lieu de travail, dans les communes administrées par le RN et partis assimilés, ou lorsque tout un chacun y est confronté au quotidien.

Le deuxième jour, la conférence Radiographie de l’électorat de l’extrême droite du sociologue Ugo Palheta a donné des outils de compréhension pour décrypter le vote RN, en présentant l’évolution de son électorat, comme les motivations des électeurs et électrices à choisir les partis les plus à droite de l’échiquier politique. Le thème du racisme et celui de l’immigration ont également été au cœur des débats en fin de matinée.

La rencontre s’est conclue sur les multiples ressources collectives à disposition des personnes présentes pour lutter au quotidien contre l’extrême droite. En cela, des associations comme le PAS ou Victoires Populaires mais aussi les organisations syndicales FSU, Sud éducation et CGT représentent autant d’opportunités pour les personnes motivées à s’engager pour cette cause.