Handball. Nationale 3 Masculine - Poule 6 : La victoire qui fait du bien face à Haguenau (33-26)

En dépit d'une victoire éclatante, le triomphe de Strasbourg face à l'HBC Franois sur le score de 27 à 22 entraîne officiellement la descente des Bleus et Blancs en Prénationale. Plus de détails avec Info Chalon.

Samedi 5 avril 2025, 20 heures, c'est dans un gymnase de la Verrerie comble que l'ASHBCC l'a remporté face aux Alsaciens de l'ASH Handball pour le compte de la 18ème journée, arrachant ainsi leur deuxième victoire consécutive avec une fin de match au couteau. Hélas, c'est une victoire au goût amer car cela ne suffit pas à assurer leur maintien en N3...

En effet, le triomphe de l'Entente Strasbourg- Schiltigheim Alsace Handball (ESSAHB) face à l'HBC Franois scelle officiellement la relégation de Chalon en Prénationale. Les hommes de Roger Gentner l'ayant emporté sur le score de 27 à 22 face aux Doubiens.

Y aurait-il un effet Samy Taj ?

Après une première victoire à l'extérieur face au Handball Association Illkirch-Graffenstaden (HAIG) le samedi 29 mars, pour le compte de la 17ème journée, Chalon paraît comme métamorphosée, portée par une dynamique d'énergie jamais observée jusqu'à présent cette saison qui met un terme à une série de défaites désastreuses.

Dès les premières secondes, Eddy Bahri (4 buts) marque et établit ainsi le ton du match. Appliqués et solidaires, les Bleus et Blancs ont retrouvé leur esprit d'équipe qui a fait leur force la saison dernière. L'attaque chalonnaise, portée notamment par Karl Cialone (10 buts) et Yannick Aubyang Mirama (7 buts), a trouvé des solutions et il y a eu beaucoup moins de déchets dans les tirs; la mi-temps se terminant sur le score de 16 à 12.

Visiblement, les Chalonnais au diapason avaient bien compris l'importance de ce match qui fait figure de baroud d'honneur.

Même si la messe était dite, ils se sont montrés forts mentalement pendant toute la rencontre, proposant un bien meilleur contenu qu'en début de saison.

La défense, stratégiquement élevée par le coach, a su résister à la puissance physique des attaquants de l'équipe du Bas-Rhin qui se sont souvent cassés les dents face au portier chalonnais Mohamed Amine Boukraiem, auteur de 18 magnifiques arrêts au compteur lors de cette rencontre.

Collectivement, Chalon a su profiter de sa situations de supériorité numérique, les Haguenoviens jouant à 9.

Résistant plutôt bien face aux lourdes attaques des Alsaciens qui peinent à trouver des solutions face à un Boukraiem intraitable, Chalon avait pris en l'occurrence la mesure de son adversaire au filet et sa puissance de frappe s'avérait supérieure, l'instar du magnifique tir d'Étienne Massenot (2 buts) qui fait peu ou prou figure d'estocade finale (26-22, 48').

La rencontre se terminant par une fin de match au couteau qui voit Haguenau succombé face aux salves destructrices d'un Cialone au sommet de son art. Rencontre qui se terminera sur le score de 33 à 26.

En dépit d'une victoire nette et sans bavure, la première à domicile depuis octobre, l'ASHBCC, relégué après une saison manquée, quittera la Nationale 3 et évoluera en Prénationale lors de la saison 2025-2026.

(Plus de détails et de photos à paraître dans un prochain article)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati