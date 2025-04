Succès de la 25ème édition de l’action de solidaire ‘Les tulipes contre le cancer’ organisée par les Lions-Clubs Chalonnais ‘Lions-Clubs Chalon Doyen, et Chalon Saocouna’!

Le discours de la Présidente Chalon Saocouna et le photoreportage info-chalon.com!

Cette année les Lions-Clubs Chalonnais Lions-Clubs Chalon Doyen et Chalon Saocouna, lancent l’opération « Les tulipes contre le cancer », en partenariat avec la Ville de Chalon et le Grand Chalon.

Comme d’habitude, son lieu de vente est situé dans la parcelle de la ville de Chalon mise à disposition par le Service des Espaces Verts, située à proximité du collège Jean-Vilar à Saint-Jean-des-Vignes.

Une opération solidaire grâce à laquelle la vente des fleurs permet aux membres des Lions-Clubs Chalonnais d’affecter des fonds pour l’amélioration de traitement et de vie des personnes touchées par un cancer dans la région chalonnaise ( dons aux associations qui luttent contre le cancer pour l’achat de produits cosmétiques, de massages bien-être, de soutien à la recherche en hémato-oncologie pédiatrique, de soins de bien-être et pour la recherche…).

Sur la parcelle du terrain du Bois de Menuse, ce sont donc 100 000 bulbes de 14 variétés, provenant des Pays-Bas, qui ont été plantés en novembre 2024 pour une récolte de 70 000 tulipes à disposition des Lions Clubs. 70 000 bulbes qui, six mois après leur plantation, sont en train de donner de magnifiques tulipes.

Samedi 5 avril, à partir de 11 heures 30 avait lieu l’inauguration officielle de cet événement en présence Françoise Vaillant, Conseillère Départementale, de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, d’Annie Lombard, Vice-présidente en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l’emploi, de l’insertion et de la santé, de Florence Plissonnier, Vice-présidente en charge des finances et de la e-administration et Maire de Saint-Rémy, de Karine Plissonnier, Vice-présidente en charge des mobilités et des transports, de Gilles Platret , Maire de Chalon-sur-Saône, de Bruno Legourd, 1er adjoint, de Maxime Ravenet, 7e adjoint en charge du monde associatif et du développement de la e-administration, de Pierre Carlot, 9e adjoint en charge des sports, d’Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, des Conseillères Municipales Véronique Avon, Déléguée à l’animation commerciale, de Dominique Rougeron, Conseillère Municipale déléguée aux relations avec les bénévoles associatifs, de Laurence Friez, Conseillère Municipale Chargée de Mission du lien social et de l’insertion dans les quartiers de l’Ouest chalonnais, des Présidents des deux Lions-Clubs Chalonnais, Charles Lelu (Chalon Doyen), Elena Nicolas (Chalon - Saocouna), de Madame Audrey Jacques, cadre du service Hémato-oncologie de l’Hôpital William Morey, de Marie- Françoise Ray, Présidente de l’Association RETINOSTOP de Bruno Cottier, Responsable des Espaces Verts, Janine Bertillier, créatrice de cet événement il y a 25 ans, de l’association Toujours Femmes… et de nombreux bénévoles des deux associations des Lions.

Extrait du discours prononcé par Elena Nicolas :

«Un grand merci d’être là aujourd’hui pour célébrer cette 25ème édition des ‘Tulipes contre le cancer’, un événement qui nous tient tous à cœur. En tant que membre des Lions Club, nous avons l’honneur, de prendre part à cette initiative qui, depuis un quart de siècle fait preuve se solidarité, d’engagement et d’espoir dans notre ville.

Les tulipes, symboles du renouveau sont bien plus que de simples fleurs. Elles représentent notre détermination collective à lutter contre le cancer qui touche tant de vies sans distinction et c’est seulement ensemble que nous pouvons faire reculer la maladie. Même si nous n’avons pas toutes les réponses, nous avons la volonté, l’union et l’espoir !

Grâce à cette opération, initiée à Chalon-sur-Saône par Janine Bertillier en l’an 2000, en 25 ans, ce sont plus de 300 000 euros de dons redistribués à des associations et services locaux actifs dans la recherche et la lutte contre le cancer. Grâce à la participation de vous toutes et vous tous, nous avons pu financer des projets de recherche, des soins et des accompagnements pour les personnes touchées par cette maladie.

Depuis 25 ans grâce au soutien de la Mairie de Chalon-sur-Saône et de ses services : Les espaces verts, les ateliers municipaux, la voirie, notre action fleurit et grandit. Sans votre aide précieuse, rien de tout cela ne pourrait être possible. Un grand merci à vous Monsieur le Maire et aux services de la ville pour votre aide, votre soutien et votre fidélité.

Un grand merci également aux journalistes qui restent fidèles à nos manifestations durant toutes ces années. Merci également aux membres des associations et services bénéficiaires de cette action qui sont présents aujourd’hui : le service Hémato-oncologie de l’Hôpital William Morey, au service oncologie de l’Hôpital privé Sainte Marie, à l’association Toujours Femmes et à l’association Rétinostop, je les salue de tout cœur et les remercie pour leur lutte quotidienne contre la maladie. Pour terminer, merci à toutes et à tous pour votre présence, votre générosité et votre soutien ! ».

S’en suivait les disours de Janine Bertillier

de Gilles Platret,

Vous aussi vous pouvez contribuer à l’amélioration du traitement et de vie des personnes touchées par un cancer en faisant un don auprès de ces deux associations où par l'achat de tulipes dont l'opération sera proposée jusqu'à la fin du mois.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B