Une passerelle pour garantir la sécurité des piétons et des vélos entre les commerces et la maison de santé de Crissey.

Lors de la pose, Cyril Rochette responsable BE chez R2S concept (maitrise d’œuvre) et son collègue Marc Suchaut étaient présents au côté d’Eiffage route. Une étude du sol a été nécessaire et confiée à Alios. Des pieux ont été enfoncés dans le sol par l’entreprise TP Géo avant la réalisation des cubes de béton destinés à recevoir la passerelle

Le montant total du chantier s’élève à 133 345 €.

Dès les aménagements terminés, les usagers vont pouvoir l’utiliser et circuler en tout sécurité.

C.Cléaux