Depuis l'ouverture de son agence à Chalon/Saône en octobre 2021, Davy Cunha, gérant de la Compagnie des Déboucheurs, a réalisé plus de 3 900 interventions

Une équipe dévouée et efficace

Après avoir débuté son activité seul au volant de son pick-up bleu et rose, Davy a rapidement, face à une demande croissante de ses clients, eu besoin de s'entourer.

Les arrivées de Thibaud en 2023, puis de Jonathan en mai 2024 ont apporté expertise et efficacité à son entreprise.



Thibaud LANNY

Ensemble, ils sillonnent le nord du département, prêts à affronter n'importe quel bouchon, évier engorgé, WC débordant, salle de bain inondée, gouttière ou regard obstrué. Intérieur ou extérieur, rien ne leur résiste ! Ils interviennent sur le Chalonnais, le Bassin minier et l’Autunois.



Jonathan RICHARD

Réactivité et disponibilité



La promesse est claire : une réponse dans les 20 minutes et une intervention dans les 24 heures. Cette réactivité est appréciée de leurs clients, qui attribuent à l'entreprise la note moyenne de 5/5 sur Avis Vérifiés et Google, avec plus de 1 000 avis collectés.



Des tarifs transparents



Les trois forfaits proposés sont garantis sans majoration les soirs, les week-ends ou les jours fériés :

• 110€ pour un débouchage manuel,

• 110€ pour un passage caméra,

• 240€ pour l'hydrocurage avec passage caméra inclus.

Un bouchon dans vos canalisations ?

C'est plus votre problème. C'est leur métier !



La Compagnie des Déboucheurs Agence Saône-et-Loire - 03 85 87 01 27

compagnie-deboucheurs.com

Crédit photo Compagnie des Déboucheurs