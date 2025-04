Une vraie révolution dans la gestion de vos déchets sur le Grand Chalon... à partir du 2 mai

Sébastien Martin et Dominique Juillot ont tenu à l'annoncer sur le site du Pôle environnement du Grand Chalon. A compter du 2 mai, les habitants du Grand Chalon, exceptés ceux raccordés au Sirtom de Chagny pour le moment, pourront insérer dans les poubelles jaunes, tous les papiers. Journaux, publicité et autres documents pourront être ainsi traités conjointement à tous les déchets déjà existants des poubelles jaunes. Une nouveauté permise avec l'entrée en fonction du centre de tri de Torcy, inauguré il y a quelques jours.

Depuis une dizaine d'années, les habitants du Grand Chalon ont adopté des attitudes vertueuses se traduisant dans nos poubelles. Ce sont ainsi plus de 1400 tonnes valorisées et plus de 2500 tonnes de moins ont été collectées sur les dix dernières années, ont rappelé avec une certaine satisfaction les deux élus.

Les 320 colonnes papier seront retirées

Si les papiers vont pouvoir être associés aux poubelles jaunes, la conséquence immédiate est le retrait des colonnes papiers disposées sur l'ensemble du Grand Chalon. A compter de début mai, elles seront retirées, en dehors des décheteries.

Le Grand Chalon a tenu à préciser que toutes les mairies ont été informées du changement, charge à elles de diffuser l'information auprès de leurs administrés. Autre précision majeure, le Grand Chalon a fait savoir qu'il se tenait à disposition pour tout changement de poubelle.

Les comportements à tenir

Dominique Juillot a rappelé les bons gestes à adopter dans la gestion de vos déchets, mentionnant d'éviter de jeter des emballages dans des sacs fermés, "des sacs non pris en compte dans la gestion du centre du tri et considérés comme un refus. Mettez vos déchets dans la poubelle tels qu'ils sont !". Autre préconisation d'usage, il est demandé de ne pas imbriquer les emballages les uns dans les autres, "le refus est également systématique".

Avec 1500 tonnes de papiers collectés par an dont 900 tonnes dans les colonnes, le Grand Chalon entame un nouveau chemin de vie dans la gestion de ses déchets.

Laurent GUILLAUMÉ