JUDO CLUB CHALONNAIS France Seniors 2ème Division et France Espoirs pour les Judokas de la rue de la paix !

La matinée était consacrée au championnat BFC seniors 1ère division, où seuls les 1ers de chaque catégories de poids pouvaient prétendre au championnat de France 1ère Division et le reste du podium au 2ème Division.

Dans ce contexte, 6 seniors se sont alignés et 2 d’entre eux ont obtenus leurs billets pour la phase nationale 2ème Div. avec Hélène NASR qui devient vice Championne des -78kg et Joris LIMONIER qui s’offre le bronze dans la catégorie très dense des -90kg.. Tous les 2 partiront défendre leur chance en région Parisienne le samedi 31 Mai prochain !

De belles oppositions pour l’ensemble des seniors mais encore un peu trop juste pour Laura PERONET(-70kg), Allan CHEVILLARD, Stéphane BASSET et Maël HERBAUX tous en -90kg.

L’après midi place était aux Espoirs, natifs de 2010 uniquement et ce sont 3 jeunes qui sont venus sur les tapis de Besançon pour tenter de décrocher une qualification nationale.

1ère année de compétition pour Esteban BILLEY(-55kg), pour qui,malgré une belle combativité, le manque d’expérience lui a fait défaut, ce qui ne fût pas le cas pour Hyacinthe ROBERT (-73kg) et Quentin ROUX (-81kg) qui décrochent l’un et l’autre une belle médaille de Bronze et leur ticket pour le championnat de France Espoirs prévu le 18 mai prochain en région Parisienne.

Ils seront rejoint par Assia SAFI, sélectionnée d’office après son championnat de France cadettes 1ère Division en mars dernier.

Du pain sur la planche pour les élèves de Yann DU CLOSEL, qui devront rester dans le bain pour tenter de défendre leurs chances sur les différents championnats.