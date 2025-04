Femmes entrepreneurs : de quelles aides pouvez-vous bénéficier ?

L'aventure entrepreneuriale fait plus que jamais rêver les Français ! D'après les chiffres de l'Insee, plus de 1,1 million de sociétés ont en effet vu le jour en 2024, un seuil encore jamais atteint. Cette embellie, notamment portée par l'essor des micro-entreprises (+7,3 %), ne profite toutefois pas spécialement aux femmes qui sont 43 % à créer des entreprises individuelles, un chiffre stable depuis quelques années. En ligne de mire, les secteurs de la santé humaine et l'action sociale, des autres services aux ménages, de l'industrie manufacturière, de la fabrication d'articles de bijouterie fantaisie et de la pâtisserie sont ici les plus représentés. Envie de devenir votre propre patronne ? Plusieurs dispositifs de soutien ont été mis en place pour booster la création entrepreneuriale féminine.



UN ACCOMPAGNEMENT DÉDIÉ

Alors que les réseaux traditionnels peinent encore à soutenir les entrepreneures comme il se doit, des structures se sont créées pour apporter un accompagnement sur mesure aux femmes. Bpifrance, la banque publique d'investissement dédiée à l'entrepreneuriat, recense ainsi une douzaine de réseaux spécialisés. Citons par exemple Femmes des Territoires, une communauté qui organise des ateliers sur des problématiques clés de la création d'entreprise. Bouge ta boîte propose des milliers de rencontres chaque année en rassemblant des dirigeantes issues de 80 secteurs d'activité. De même, des associations comme Action'elles ou Force Femmes misent sur le mentorat et le coaching. Femmes Business Angels accompagne et investit dans les start-up à potentiel. Le programme Wom'energy, du réseau Entreprendre, propose un suivi personnalisé et des conseils stratégiques.



Pensez encore aux incubateurs de Willa, Les Premières ou La Ruche (programmes d'accompagnement Les Audacieuses et Les Ambitieuses), qui vous aident de bout en bout dans votre projet. Enfin, sachez que les Chambres de commerce et de l'industrie (CCI) organisent différentes formations qui peuvent vous permettre d'obtenir de précieux conseils pour vous lancer.



DES AIDES FINANCIÈRES À LA RESCOUSSE

Dès lors qu'on entend créer son entreprise se pose la question de son financement. Un frein de taille qui en rebute plus d'une ! Heureusement, des aides financières, trop souvent méconnues, permettent de surmonter cet obstacle. Grâce au dispositif Garantie Égalité Femmes (GEF) mis en place par France Active, les entrepreneures inscrites en tant que demandeuses d'emploi ou en situation de précarité peuvent bénéficier d'un accès facilité au crédit bancaire. Ainsi, cette garantie couvre jusqu'à 80 % d'un emprunt de 50 000 € maximum à rembourser sur 7 ans et destiné au démarrage ou au développement d'une entreprise créée depuis moins de 3 ans. Renseignez-vous auprès de l'antenne territoriale de votre région.



En alternative aux banques, vous pouvez sinon décrocher un prêt d'honneur sans intérêt auprès du programme Wom'energy (entre 15 000 et 50 000 €) ou d'Initiative France (10 000 €). D'autre part, le programme Femmes de l'association Adie propose un accompagnement sur mesure et des microcrédits aux entrepreneures. En outre, des plans d'action régionaux pour l'entrepreneuriat des femmes (PAR) ont été mis en place dans une vingtaine de territoires. Renseignez-vous auprès de votre mairie, de la CCI ou de la chambre de métiers et de l'artisanat (CMA).



J.Polizzi



LE SAVIEZ-VOUS ?

D'après le baromètre 2025 de France Active et de la Fédération bancaire française, 59 % des femmes jugent plus motivant d'être entrepreneure que salariée mais seule 1 sur 5 souhaite créer son entreprise. En cause, 46 % considèrent les démarches administratives trop complexes et 46 % estiment qu'elles n'ont pas le capital de départ suffisant pour se lancer. En outre, 37 % pensent qu'elles ne trouveront jamais le financement nécessaire. Enfin, 49 % souhaiteraient la mise en place de dispositifs permettant de concilier entrepreneuriat et vie familiale.