AVIS DE DECES - Madame Bernadette CREPAUD née COLLIN

TOURNUS - CHALON-SUR-SAÔNE



Pierre, son époux ;

Dominique,

Mireille (†) et Marc,

ses filles et son gendre ;

Sébastien (†), Laëtitia, Marion, Morgane,

ses petits-enfants et leurs conjoints,

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille et ses amis,

ont la douleur de vous faire part du décès de



Madame Bernadette CREPAUD

née COLLIN

survenu à l' âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 26 avril à 10 heures en l'Abbaye Saint-Philibert de Tournus.

Bernadette repose en la Maison Funéraire rue Paul Bert à Tournus.

Pas de fleurs ni de plaques.

Une urne recueillera vos dons pour le cancer.

Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.