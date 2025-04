EUROCUP - Basket Fauteuil - Quelques tracas à l'arrivée en Turquie pour l'Elan Chalon...

Vol sans souci depuis Genève certes. Mais non sans tracas dus aux contraintes douanières qui retinrent curieusement l’un de nos joueurs, mais aussi à cause d’un souci beaucoup plus inquiétant, à savoir l’absence à la réception de l’aéroport d’Istanbul de 7 fauteuils de basket et de cinq paires de roues !

La délégation de l’Elan Chalon a connu quelques sueurs froides, s’est même un instant résigné à imaginer le pire, et repartir sans jouer cette finale d’Eurocup à YALOVA une cité thermale située à deux heurs de la capitale turque. Plus de deux heures d’attentes et de supputations, de palabres difficiles avec la langue. Coache Sandra allant même jusqu’à évoquer la main sournoise d’un gourou malicieux. Chaud, chaud… Pas comme le temps trouvé là-bas, frais et bas, maussade quoi !

Au bout du compte, alléluia, tout rentra dans l’ordre. Fauteuils et roues retrouvées par on ne sait quel passe-passe. Il était tard pour prendre la route de notre lieu de séjour. Deux heures avant d’atteindre ce magnifique lieu, où hôtel, spa, piscine, et salles de basket se jouxtent pour le plus grand bonheur.

Mais les handis chalonnais ne sont pas partis pour faire du tourisme, ni de la figuration. Dès ce samedi 11 h 45, ils seront à l’épreuve de l’équipe du club organisateur de cette finale européenne à huit, le Yalova Ortopedikler SK ; Ils partent un peu vers l’inconnu, tout comme l’après-midi face aux Italiens de l’ASO Padova Millenium (16 h 30).

Un troisième match est programmé le samedi matin à 9 h 45 face au Club Amivel représentmaisant l’Espagne.

En cas de qualification, les Chalonnais pourraient disputer la finale de l’Eucocup le dimanche matin ou la petite finale…

Croisons les doigts. Mais d’aucuns, et Sandra en particulier se mettaient à penser que tous les soucis de ce jeudi pouvaient bien être un signe…