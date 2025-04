Assemblée Générale Extraordinaire du RTC et du RFCC (Rugby Féminin Chalonnais les Coquelicots) : Vers une fusion des deux clubs qui sera entérinée le 20 mai prochain et officialisée dés le 30 juin

Découvrez les différents discours !

Vendredi 25 avril à partir de 18 heures 30, au Club XV ‘Alain Cordier’ du stade Léo Lagrange à Chalon-sur-Saône, le RTC organisait une Assemblée Générale Extraordinaire dans le cadre du projet de fusion entre le RFCC (Rugby Féminin chalonnais des Coquelicots) et le RTC (Rugby Tango Chalonnais). Une Assemblée Générale qui pouvait se dérouler puisque le quorum était atteint à 59,5% des voix, 173 personnes ayant été recensées soit en présence, soit en pouvoirs.

Si chaque club gardera sa propre entité et évoluera sous ses propres couleurs orange et blanc pour le RTC et rouge et noir pour le RFCC, les deux clubs ont concrétisé cette fusion qui sera entérinée le 20 mai prochain lors d’une prochaine Assemblée Générale Extraordinaire pour une fusion qui sera officialisée dès le 30 juin prochain. Si on se dirige sur une coprésidence au sein du futur club unifié avec les nominations de Bernard Lecuelle (président du RTC) de Walter Alix (président du RFCC), seul un changement notoire sera effectif au sein du Comité Directeur, le passage de 15 à 18 membres. Quant à l’appellation du club unique on se dirige vers RTC-Les Coquelicots.

Aussi ce vendredi face à une assemblée de plus de soixante dix personnes dont la présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, de Dominique Melin (Vice-présidente en charge des sports au Grand Chalon), de Pierre Carlot (Adjoint aux sports à la Ville de Chalon), de Jean Luc Durand ( Vice-président de l’O.M.S), de sponsors, partenaires, joueurs, dirigeants et sympathisants du club, les deux présidents, Bernard Lecuelle (président du RTC) de Walter Alix (président du RFCC) ont déroulé l’ordre du jour:

-Le contrat d’apport.

-L’approbation du principe de fusion des clubs du RTC et du RFCC et de son calendrier prévisionnel.

-L’adoption du contrat de fusion précisant les dispositions transitoires de gouvernance.

-La décision sur convocation de l’Assemblée Générale Extraordinaire entérinant la fusion et modification statutaire.

-Les questions diverses,

-Les pouvoirs en vue de formalités

-Pour terminer le vote !

Extrait des discours prononcés :

Bernard Lecuelle : « Nous sommes ici à la deuxième étape d’un processus et on est ici ce soir pour se prononcer sur le projet de fusion des clubs des Coquelicots, qui est un club historique de rugby féminin et le RTC qui a retrouvé un historique du rugby masculin à Chalon et qui est là maintenant depuis 12 ans […] Il y a pas mal de chemin qui a été parcouru et effectivement comme dimanche et ce qui s’est passé au Brailly, cette fusion entre nos deux clubs c’est un très beau projet qu’a été lancé il y a longtemps car on travaille ensemble et cette démarche juridique et ce cap ont été grandement facilités par la présence de Walter à la présidence des Coquelicots depuis 1 an et on travaille dessus. Aujourd’hui, c’est une A.G exceptionnelle, on aura dans le processus une deuxième A.G à faire puisque les Coquelicots se sont prononcés sur la fusion, il y a une semaine de cela avec un avis favorable sur un contrat d’apport car le principe d’une fusion c’est que c’est deux associations qui se mixtent et il y en a une qui absorbe l’autre mais cela n’a pas d’importance, c’est plutôt du juridique puisqu’en fait ce qui compte c’est le produit final soit une seul entité avec à terme 500 licenciés/licenciées qui vont pratiquer le rugby sous toute ses formes et dans toutes les différentes disciplines que ce soit du rugby à 5, du rugby éducatif (école de rugby mixte jusqu’à U15 pour les filles et U14 pour les garçons ), ensuite se séparent les pratiques féminines avec les jeunes en U 18 et après les séniors, donc on aura la saison prochaine - si la fusion va jusqu’au bout et il y a de grande chance qu’elle aille jusqu’au bout - on aura effectivement à Chalon un club de rugby qui aura des équipes dans toutes ces disciplines que je viens de vous donner avec en plus la possibilité contenu de l’ampleur de l’association de solliciter un troisième emploi en CDI […] On va vous présenter aujourd’hui l’ordre du jour concernant cette fusion. On procédera ensuite au vote ! Donc aujourd’hui on est là pour adopter le principe de la fusion, ensuite on fixera la prochaine AG qui va valider cela et effectivement ».

Walter Alix : « La famille du RFCC est très heureuse de rentrer pour la saison prochaine en rejoignant le Rugby Tango Chalonnais, je pense que c’est un moment important aussi pour le rugby Tango et on va tous fonctionner ensemble, avancer, travailler, continuer à développer ce qui est fait depuis des années avec Bernard et nous tous. On a hâte, d’attaquer tout cela à vos côtés même si je sais que nous aurons des problématiques au début à solutionner de terrains et de vestiaires ! (Mais on en aura pas plus en étant groupé qu’en étant séparé ! Bernard Lecuelle). Aujourd’hui c’est vrai que pour nous tous, on aura juste cette problématique ! ».

S’en suivait le vote de la fusion entre les deux clubs le RTC et le RFCC, fusion qui était votée à l’unanimité des voix.

La parole était ensuite donnée aux autorités présentes:

