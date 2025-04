Les "Jœufs de Pâques" de Fontaines ! Une animation durant le week-end de Pâques.

Fontaines Échanges, les Claq’Motos, les Claquins et la bibliothèque, une association actrice de l’animation de Pâques pour les enfants et les adultes.

Le parc sainte Suzanne investi par les associations partenaires et la municipalité pour des activités jeux, une forme un peu différente de la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques mais qui a attiré un beau lot de candidats et un public chaleureux sous un ciel plus clément qu’annoncé.

Au programme des activités dans le parc Sainte-Suzanne, jeunes et moins jeunes ont pu s’adonner au tir à la corde, à la course en sac, au ventre qui glisse, au planter de clous, à la brouette, au roule pneu, à la course d’obstacles dans un esprit bon enfant et jovial. Le club de foot assurait la buvette et l’initiation au tir à l’arc proposée par la Claire Fontaine.

Les concurrents étaient constitués en 6 équipes de 4 à 5 joueurs et joueuses des petits aux grands pour s’affronter dans ces épreuves, Romain Vincent responsable et organisateur a fait le classement final pour la forme.

Patrizio Gaspari, président de Fontaines Echanges, coorganisateur, nous a confié : « On a voulu réinventer les jeux initiés il y a 10 ans par les Claq’motos. »

Une belle initiative qui a bien amusé petits et grands pour le plus grand bonheur de Nelly Meunier-Chanut maire de la commune et des spectateurs, ceux qui n’ont pas osé s’inscrire aux épreuves.

C.Cléaux