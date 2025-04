La Caravane Magique cet après-midi aux Aubépins

Découvrez une petite scène dans une caravane aux milles couleurs ce mardi aux Aubépins. Plus de détails avec Info Chalon.

Le mystère est à l'intérieur...

Toute la féerie de la lumière noire et les mystères de la magie sont réunis dans la Caravane Magique, un spectacle intimiste et étincelant proposé par la compagnie vendéenne À Deux Mains.

Après un passage la veille à côté de la Maison de quartier Plateau Saint-Jean pour une 1ère représentation sur inscription à Chalon-sur-Saône, la Caravane Magique arrive ce mardi 29 avril 2025 aux abords de la Maison de quartier des Aubépins pour 3 représentations sans inscription à 15 heures, 16 heures et 17 heures en fonction des places disponibles (25 places maximum).

Des représentations (gratuites) à partir de 3 ans. Chacune d'entre elles durent environ 30 minutes.

Dans ce spectacle de «lumière noire», vous serez plongés dans l'obscurité où des chapeaux, fleurs et des mains apparaissent et disparaissent comme par magie. C'est le monde magique de Monsieur Mystère avec un ballet d'objets qui s'assemblent, se ressemblent, se font et se défont… Des mains magiciennes ou de chef d'orchestre… mais aussi de drôles de petits bonshommes mystérieux ou enchanteurs…

Le mieux reste encore de le vivre.

La Caravane Magique fera un arrêt pour trois autres représentations le mercredi 30 avril vers la Maison de quartier des Prés Saint-Jean.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati