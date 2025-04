"Mai à vélo" est en selle à Saint Rémy depuis samedi 26 avril

Samedi, Florence Plissonnier maire de St Rémy, accompagnées d’adjoints, d’élus, a mis en selle l’édition 2025 de “Mai à vélo”. Un mois consacré spécifiquement au vélo et ses bienfaits sur la santé et pour la réduction de l’empreinte carbone de la planète.

Pour le lancement de cette action, le rendez-vous est donné aux habitants sur la place de la mairie. Comme chaque année du 1er au 31 mai, il y a le challenge vélo ouvert aux écoles, aux habitants, aux agents de la commune… Des séances « savoir rouler », à destination des CM1-CM2, seront mise en place et animées par la police municipale avec le soutien du service des sports, afin que les enfants acquièrent les bases d’une pratique du vélo en toute sécurité.

Les bénévoles de l’Espace "PaMa" (Partage et mobilités actives) proposaient leur traditionnel diagnostic gratuit des vélos et le gravage d’identification contre le vol pour 10 €.

Au stand "PaMa" chacun pouvait obtenir les renseignements sur le baromètre vélo.

Le baromètre vélo, c’est un dispositif qui permet aux cyclistes occasionnels ou réguliers, d’évaluer les conditions de circulation à vélo dans sa commune.

Pour encore aller plus loin, l’utilisation des transports en commun sont une excellente alternative à la voiture de même que les vélos électriques proposés par le "Zoom." Pour faire la promotion du bus et des vélos électriques, les agents du réseau Zoom du Grand Chalon présentaient le service Vélo Zoom et les différents modèles disponibles à la location. Ils présentaient aussi la nouvelle ligne 12 Chalon pôle gare/Dracy pôle santé passant par Châtenoy-St Rémy, un très bon complément aux lignes 4 de Châtenoy et 6 de St Rémy.

Mai à vélo c’est bien mais toute l’année à vélo c’est mieux !

