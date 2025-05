La 20ème édition des Festives gourmandes se déroulera du 9 au 11 mai

Les Festives gourmandes c'est une foire aux vins et gastronomie, qui est organisée chaque année sur la place de l'Hôtel de ville chalonnais, par le Lions Club Mercurey Côte Chalonnaise, en partenariat étroit avec la Ville de Chalon-sur-Saône.

Cet événement, festif et convivial, qui est devenu au fil des ans un rendez-vous incontournable du paysage chalonnais, célébrera cette année sa 20ème édition. Et pour l'occasion, le Lions Club Mercurey « a mis les petits plats dans les grands » tant au niveau des exposants (une trentaine) que de l'animation.

Pour étoffer encore plus l'offre proposée, le club Service a ainsi recruté 7 nouveaux exposants, parmi lesquels 3 viticulteurs (Viré-Clessé, Beaujolais, Anjou) et 4 métiers de bouche (escargots, chocolat, thé et charcuteries bretonnes).

Mais que les habitués se rassurent, ils retrouveront bien sûr les exposants « historiques », comme le Domaine de la Chrétienne ou Michel Martischang, (20 participations), ou la Ferme de Lou Metche et les Pâtisseries bretonnes (19 participations).

Quant à l'animation, le Lions Club Mercurey Côte Chalonnaise a décidé de marquer cette 20ème édition, par l'organisation le samedi soir d'un repas « amélioré », avec foie gras, parmentier de canard et gâteau moelleux avec coulis de fruits maison (30 euros). Il se déroulera dans une ambiance musicale, assurée par le Groupe « Illicite Music », qui interprète des morceaux des années 1980.

Le nombre de places étant limité, il sera possible de réserver sa place jusqu'au 9 mai au soir à l'adresse mail [email protected]. Après cette date, les réservations se feront sur place.

Bien entendu, il sera aussi possible de réserver sa place pour les autres repas. Celui du samedi midi (Escargots ou Terrine de volaille- Cuisses de grenouilles- tarte citron meringuée) ou celui du dimanche midi (Escargots ou pâté basque- ¼ poulet de Bresse- Tarte aux pommes).

A noter que le dimanche midi, le groupe musical (Swing Folie) animera le repas avec de la musique Jazz-Manouche.

Et comme chaque année, les bénéfices de cette 20ème édition iront aux associations « Écoute et soutien » et «Lire à l'hôpital », qui interviennent au sein de l'Hôpital William Morey, et dont les bénévoles assureront la vente des verres de dégustation (5 euros pièce)

En pratique :

Où ?: Place de l'Hôtel de Ville à Chalon sur Saône

Quand ?

Vendredi 9 mai : de 14 heures à 20 heures

Samedi 10 mai: de 10 heures à 21 heures

Lundi 20 mai : de 10 heures à 17 heures.

Entrée gratuite

Vente sur place de verres de dégustation : 5 euros pièce

Réservation possible pour les repas jusqu'au vendredi 9 mai : [email protected].