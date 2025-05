LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Manuel Bompard le 8 mai à Montceau-les-Mines, Manon Aubry le 14 à Chalon .. les Insoumis affichent leurs ténors

Signe que la 5e circonscription de Saône et Loire pour tous les groupes politiques, les ténors de la France Insoumise annoncent leurs venues.

Un meeting à Montceau à la salle du Magny le 8 mai à 19h avec Manuel Bompard, député LFI et l'une des figures des Insoumis et un autre à Manon Aubry le 14 mai à Chalon sur Saône, à la Maison des syndicats. C'est dire si les Insoumis entendent bien profiter de cette législative partielle sur la 5e circonscription de Saône et Loire.